BTS ARMY édite “Bad Decisions” de Jungkook avec la compilation Run BTS et c’est une émeute de rire [Watch Video]

BTS‘ Jungkook alias Jeon Jungkook est l’un des membres les plus populaires et des idoles de K-pop au monde. Jungkook est le plus jeune membre de Garçons Bangtan – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et Taehyung. Jungkook est également le chanteur, danseur et visuel principal. Il fait partie de la ligne visuelle de BTS aux côtés de Jin, Jimin et Taehyung. Les quatre d’entre eux vont bientôt figurer dans un clip vidéo de collaboration avec Benny Blanc et Snoop Dogg appelé Mauvaises décisions. Maintenant, une ARMY a fait une courte modification des “mauvaises décisions” de Jungkook.

Montage réalisé par l’armée des mauvaises décisions de Jungkook

Donc, Jungkook a eu beaucoup de gaffes pendant Exécuter BTS épisodes et ça a été assez drôle aussi. Jungkook a toujours joué le jeu de manière honnête, mais serait également impliqué dans la trahison des membres lors d’activités amusantes. Run BTS a toujours été chaotique et Jungkook a également connu beaucoup de moments chaotiques. Qu’il s’agisse de découvrir que Jin est l’espion pendant un jeu ou de ne pas aimer le goût du café lors de l’épisode Cafe de Run BTS et plus encore, voici un aperçu des moments où Jungkook a gaffé avec “Bad Decisions”. Découvrez le tweet ici:

“mauvaises décisions” version jungkook pic.twitter.com/5ug0FaBCPh choses jk aléatoires (@randomjungkook) 3 août 2022

Mauvaises décisions – BTS feat. Snoop Dogg, Benny Blanco

BTS est l’un des groupes les plus recherchés pour les collaborations dans le monde de la pop. Et la collaboration des garçons avec Snoop Dogg et Benny Blanco est la plus récente dans le pipeline (parce qu’il y en aurait plus, n’est-ce pas?) Les teasers de Bad Decisions ont été déposés à côté de la vidéo d’annonce. La chanson et le MV de Bad Decisions avec Jin, Jimin, Taehyung, Jungkook, Benny Blanco et Snoop Dogg de BTS sortiront le 5 août 2022. L’ARMÉE est super excitée par Bad Decisions et a déjà mis en place des objectifs de diffusion.

Jin, Taehyung, Jimin et Jungkook qui nous fredonnent “Bad Decisions” pour bien terminer la semaine ?? ? Allons ? Faire, construire ? Quelques ? Mal.. pic.twitter.com/y9ubHOFvri Estelle ? (@forever_Spring7) 29 juillet 2022

Pendant ce temps, BTS est en pause, le groupe se concentrant sur des projets solo. Cependant, pendant ce temps, les garçons ne travailleront pas seulement sur des projets en solo mais aussi sur des activités de groupe. Bien qu’il y ait des collaborations et la possibilité de diverses entreprises, il y a aussi le retour de l’ancien, Run BTS revient avec de nouveaux épisodes à partir du 16 août.