BTS ARMY donne à Kim Taehyung, Jimin et aux autres vidéos de Bangtan Boys un tour de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah [Watch HILARIOUS result]

Et nous sommes de retour avec Les modifications desi de BTS fait par les suprêmement talents desi BTS ARMY. Cette fois, ce ne sont pas les éditions habituelles de BTS X Bollywood, mais celle-ci est une édition télévisée. Oui, pouvez-vous imaginer Garçons Bangtan – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Kim Taehyung et Jungkook dans une émission de télévision Desi ? Eh bien, cette vidéo hilarante mais incroyable avec BTS sur Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah la piste est trop belle pour être manquée.

BTS X Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’une des émissions de télévision les plus regardées du pays. C’est une sitcom populaire regardée par des millions de personnes en Inde. Il semble que le desi ARMY qui a monté la vidéo soit un fan de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et une ARMY également. Le BTS X Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah commence avec les garçons accueillant tout le monde avec le dialogue avec lequel commence la chanson titre du Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, c’est-à-dire “Problème hai? Andar solution hai”. Taehyung est le bahu et Jimin est le saas. Leur plaisanterie est trop drôle. Le trio maknae – Jimin, Jungkook et Taehyung se porte également volontaire pour le Tapu Sena. Découvrez la vidéo loufoque et drôle ici:

Membres du BTS en tant que gang TMKOC

Eh bien, il est donné que BTS V alias Kim Taehyung est le bahu et Jimin est le saas super strict. C’est un montage amusant qui présente également Taehyung, Jimin et Jungkook en tant que Tapu Sena. Il y a beaucoup de vieilles vidéos et clips de membres BTS des AMA, BTS In the Soop et plus encore. Le Tapu sena lui-même se compose de cinq membres dans Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah. Et nous parions que les membres de Bangtannies alias BTS sont aussi chaotiques que le gang TMKOC dans la série.

Pendant ce temps, les membres du BTS sont en pause. Ils se concentrent sur leurs projets solo. J-Hope alias Jung Hoseok a sorti son album solo Jack In The Box il y a quelques jours. Jungkook a abandonné son single de collaboration Left and Right avec Charlie Puth le mois dernier. Le contenu solo de BTS a conquis les cœurs. Les projets solo de RM, Suga, Jin, Jiming et Taehyung sont attendus.