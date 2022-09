BTS membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – a décidé de se faire tatouer l’amitié. Et depuis, le BTS ARMÉE a essayé de découvrir où les Bangtannies auraient fait faire leurs tatouages. Alors que nous avons déjà un aperçu des tatouages ​​d’amitié de RM, J-Hope, Jimin et Jungkook, le BTS ARMY attend les tatouages ​​d’amitié de Suga et Taehyung. Seulement Yoongi et Taetae restent à révéler leur tatouage d’amitié. Et récemment, une ARMY avait découvert le tatouage de Suga, mais seulement pour être déçue.

Hollywood News : Le tatouage d’amitié de BTS Suga révélé ?

Ainsi, une ARMY s’est rendue sur Weverse et a partagé une photo de ce qu’elle pensait être le tatouage d’amitié de Suga. La photo est un très gros plan des pieds de Suga. L’ARMÉE croyait que Suga avait ‘7’ encré à l’arrière de son talon. Partageant la photo, l’ARMÉE a demandé à Suga s’il avait raison et, enfin, le mystère derrière le tatouage de Yoongi est révélé. Cependant, ils étaient déçus car Suga a nié avoir dit qu’il n’avait pas le tatouage là-bas. L’ARMÉE aurait été déçue car elle l’a interrogé sur l’encre sur son talon. Cependant, le rappeur Run BTS n’en avait aucune idée non plus. Découvrez leur interaction ici:

220909 Yoongi sur Weverse ?yoongiya je l’ai vu! Je l’ai vu! [it’s there] droit? ?ce n’est pas là cependant ?eh/whaa??tu dis que ce n’est pas là??!?!? Alors, qu’est-ce que c’est,,,,, ?je ne sais pas/je ne suis pas sûr je ne sais pas ce que c’est non plus pic.twitter.com/NeLfX07F8a lyssy (lente) (@btsbaragi__) 9 septembre 2022

Le mystère du tatouage de Suga

Ce n’est pas la première fois que le tatouage d’amitié de Suga fait l’objet de discussions. Auparavant, il a été déclaré que Suga s’était fait tatouer sur la nuque. Il se trouve que Yoongi est venu vivre récemment et il a affiché ses cheveux. Cela a amené ARMY à se demander s’il avait un tatouage caché derrière sa crinière.

En parlant des tatouages ​​​​d’amitié de BTS, RM s’est encré au-dessus de la cheville tandis que J-Hope en a un sur sa jambe de mollet. Jimin s’est encré sur son doigt, Jungkook s’est encré derrière l’année tandis que Jin s’est encré sur le côté de sa taille. Pendant ce temps, Suga est à nouveau en demande de mariage. Récemment, lorsque les Bangtan Boys sont venus en direct sur Weverse pour les salutations de Chuseok. RM a révélé qu’une ARMY avait déclaré qu’elle prévoyait d’aller à Daegu pour rencontrer les parents de Suga pour le mariage. Suga a demandé à l’ARMÉE de ne pas le faire.