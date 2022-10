BTS ARMY claque la station de radio après que l’hôte se moque des fans qui le spamment pour jouer à gauche et à droite de Jungkook et Charlie Puth

Les chanteurs de BTS Jungkook et Charlie Puth nous ont donné la chanson de l’été avec la collaboration, Left and Right. Il a très bien fonctionné. Il a été sur le graphique iTunes pendant 100 jours. Il a également été nominé comme chanson de l’été aux VMA. Audacy a décerné à Jungkook le prix de l’artiste de l’été. La chanson a été un succès grâce à sa musique énergique et au travail acharné des fans de Charlie Puth et ARMY. Les deux stations de radio ont bombardé de demandes de diffusion, ce qui a permis d’obtenir un bon temps d’antenne. Comme nous le savons, la diffusion à la radio détermine le succès et la popularité des artistes aux États-Unis. La diffusion à la radio est également cruciale pour qu’une chanson figure sur Billboard.

Le DJ Brian Grimes de iHeartRadio a déclaré qu’il ne jouerait pas Left and Right même s’il prétendait être un fan de Charlie Puth. Il avait tweeté à peu près la même chose. Mais il l’a supprimé en disant que certains fans en colère lui avaient envoyé des menaces de mort. Mais certaines ARMY ont mis en ligne la vidéo de Brian Grimes et d’autres DJ se moquant des fans en les appelant “BTS Nerds”.

.@xl1067 Ce n’est pas nécessaire, à une époque où la radio est en train de mourir, vos DJ insultent les gens qui s’engagent et sont à l’écoute. Ensuite, dire qu’ils ne joueront pas une chanson parce qu’ils détestent les fans ? C’est juste immature et non professionnel. Veuillez vous excuser. #BTSARMY #bts pic.twitter.com/vTYie3wYsy Carrie (@Carrie_Army) 3 octobre 2022

Dans la vidéo, ils peuvent être fans en tant que BTS Nerds. L’un d’eux a dit que si les fans les bombardaient comme ça, ils ne joueraient pas. ARMY n’est pas impressionné par la façon dont les hôtes appellent ARMY quand ils étaient enfants. Cela vient après que James Corden ait appelé ARMY en tant que filles de quinze ans. Le manager de Charlie Puth n’est pas impressionné par la station de radio. C’est ce qu’ils ont tweeté…

Incroyable. Je ne peux pas l’imaginer dire cela à propos des fans de Taylor Swift ou de Harry Styles. C’est tellement insultant. https://t.co/ynIPVPuePq Ty Stiklorius (@tystiklorius) 3 octobre 2022

Fais ton travail @xl1067. Si vous ne jouez pas aux demandes parce que vous considérez les nerds comme ennuyeux, vous avez de sérieux problèmes. Votre “talent” a admis à l’antenne qu’ils ne joueraient pas de groupes parce qu’ils détestent les fans. C’est comme si je n’écrivais pas sur les célébrités car je n’aime pas leurs fans. Oh attendez, je ne fais pas ça… https://t.co/QqJj1GqZAh Jae-Ha Kim (@GoAwayWithJae) 3 octobre 2022

C’est en effet très décevant. Left and Right est l’une des meilleures chansons pop de l’année. Les fans sont gaga de la chimie et de la bromance des membres du BTS Jungkook et Charlie Puth.