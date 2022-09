BTS ARMY célèbre 1 an de Kim Taehyung et Jungkook alias CE selfie de TaeKook – voici ce qu’il a de spécial

BTS fait fureur dans tout le pays ces jours-ci. Le groupe de garçons le plus grand et actuellement le plus adoré se compose de sept membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook également connu sous le nom de Bangtan Boys. Ils ont un fandom massif qu’ils appellent ARMY. La BTS ARMÉE est tout protecteur des membres. Dernièrement, ils attendaient avec impatience divers projets de chaque membre du BTS. En plus d’être protecteurs, ils célèbrent chaque petite chose à propos des garçons. Comme aujourd’hui, le BTS ARMY fête les 1 ans des selfies de Taehyung et Jungkook aka TaeKook.

Hollywood News : Le poste de selfie de Taekook termine un an

Donc, comme vous l’avez dit avant, le BTS ARMY aime célébrer les moments des Bangtan Boys. Et quand il s’agit de deux des membres les plus adorés de la lignée Maknae, Kim Taehyung et Jeon Jungkook, il va sans dire qu’ils vont suivre la tendance. TaeKook, alors que leur amitié et leur lien sont liés au sein de l’ARMÉE, a un énorme public de fans, à la fois collectivement et individuellement. Pour en revenir au selfie, il a été partagé par Jungkook sur son flux Instagram il y a longtemps. Le message contenait le selfie de Jungkook suivi du sien et de celui de Taehyung dans le miroir de la salle de bain du restaurant Atomix de New York.

Voici une vidéo de BTS V partagée sur Instagram depuis un club de jazz :

L’ARMÉE célèbre la fin d’un an du selfie du restaurant Atomix de Taekook

Eh bien, la publication n’est plus visible sur la poignée Instagram de Jungkook car le chanteur de gauche et de droite a supprimé toutes ses publications pour créer une mise en page sympa pour son flux Instagram. Les ARMY ont observé que Jungkook avait posté la photo trois mois après être allés au restaurant, surprenant l’ARMY. Le discours de la ville Twitter a également été que seuls Taehyung et Jungkook de tous les membres du BTS seraient allés au restaurant. Eh bien, cela ne peut pas être confirmé. Quoi qu’il en soit, les ARMY célèbrent la même chose. Découvrez les tweets ici :

joyeux un an à cette date iconique taekook atomix pic.twitter.com/3n3UO1fxMn (@jkthvantekku) 20 septembre 2022

Entonces hoy se cumpli un ao de que taekook tuvo su cena en el atomix y que supimos de esta salida meses despu s con la llegada de las cuentas personales de Instagram de los chicos y koo subi las fotos con tae. ??#taekook pic.twitter.com/kmvDnvY2w0 Itzy;lvs tk (@taeuphoriatty) 21 septembre 2022

j’ai eu mes ballons twitter tudei !! ?également heureux un an à cette date iconique de taekook atomix ? ? pic.twitter.com/uRkTpylnJJ drea (@jjksvoo) 21 septembre 2022

? Je pleure ? Je n’arrive pas à croire que ça fait une année entière depuis que taekook a eu son rendez-vous Atomix avec la vraie affaire ???? #taekook pic.twitter.com/Lvgf7uSJtb ???? PalyTaeKook ???? (@palytaekook) 20 septembre 2022

Joyeux anniversaire à la révélation de date très inattendue qui a secoué le monde entier ???? #ATOMIX #TAEKOK pic.twitter.com/rUIxQtNjMG ? (@thvJks_) 21 septembre 2022

Ça fait un an déjà que jungkook a posté cette photo avec son taehyungie hyungie hyung et l’a tagué de ses joues de pain ? Le temps passe très vite, heureux 1 an avant la date iconique d’atomix ?#taekook #vkook #kookv ?? pic.twitter.com/deMwQuPQPp Mikro ia (@jjkkthv21) 20 septembre 2022

Que voulez-vous dire par la date d’atomix de taekook il y a un an? Le temps n’est pas réel. pic.twitter.com/RvlCpjMgih (@regalkv) 20 septembre 2022

joyeux 1er anniversaire à la date du dîner taekook atomix pic.twitter.com/BfFQuyRXSR ?? (@SoloistJKV) 20 septembre 2022

La date de Taekook Atomix restera toujours emblématique ?? Joyeux 1 an à lui pic.twitter.com/arNZ4lXwKg ?????? ??? (@i_am_AnkitaD) 20 septembre 2022

Joyeux premier anniversaire à cette date spéciale taekook atomix. Privé mais pas secret.?? #taekook pic.twitter.com/laDIlpcrXB taekookheart ?? (@arusha0o) 20 septembre 2022

QUEL ??? LA DATE DE TAEKOOK ATOMIX ÉTAIT IL Y A UN AN ??!!! ?? pic.twitter.com/3kjZaB6bdT Jborahae (@tete_lover95) 20 septembre 2022

heureux un an pour taekook atomix date ?? pic.twitter.com/EI2m4LzpqU cams & dream day ia ? (@9597THVJK) 20 septembre 2022

Cela fait déjà un an qu’ils ont rendez-vous avec Atomix ?#TaeKook pic.twitter.com/r5EqkYs6ga ?????? ? ?? (@mazumder_disha) 20 septembre 2022

En parlant des projets solo des membres du BTS, on dit que Taehyung travaille actuellement sur son album. Il pourrait être le prochain à sortir son album juste après RM ou peut-être même avant le leader du BTS. Son interview et sa séance photo avec le magazine Vogue sont récemment devenus viraux. D’autre part, Jungkook a laissé tomber Left and Right avec Charlie Puth et a également travaillé avec la ligne vocale BTS sur Bad Decisions aux côtés de Snoop Dogg et Benny Blanco.