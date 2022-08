BTS: Après que RM alias Kim Namjoon ait fait face à des insultes racistes et homophobes pour être devenu le plus beau visage d’Henry Cavill, TC Candler publie une déclaration

Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a appris qu’il avait remporté le sondage de l’homme le plus beau en battant Superman Henry Cavill. Alors que la nouvelle a été bien accueillie par ARMY, le leader du BTS RM alias Kim Namjoon est devenu le sujet de nombreux mèmes dont certains étaient de nature carrément raciste et homophobe. En fait, certains ennemis du BTS en Inde ont également émis des commentaires très racistes. Alors que BTS ARMY rapportait de tels récits, beaucoup se demandaient l’authenticité de cette déclaration. Il n’y a eu aucun avis officiel indiquant que Kim Namjoon, alias RM de BTS, a remporté le sondage. ARMY a bombardé la plate-forme en leur demandant une clarification. Les garçons doivent se produire à Busan. Découvrez plus d’actualités BTS dans notre section Hollywood.

Ces mèmes Kim Namjoon contre Henry Cavill font vraiment ressortir les racistes dans les commentaires. ?? Suresh Singaratnam ?? (@sureshtrompet) 25 août 2022

Kim Namjoon, membre de BTS, a été nommé l’homme MOAT HANDSOME au monde en 2022 par TC Candler. Henry Cavill est à la deuxième place ??? pic.twitter.com/WTeX6ogkj1 GROS ? (@Sommy_samm) 24 août 2022

Henry Cavill ka smjh main ata hai but kim Namjoon Je veux dire quel est le critère ? pic.twitter.com/Ad7YWsdFto Dr Habib Ullah Khan (@Mandokhail_saib) 24 août 2022

Comment Kim Namjoon de BTS peut-il remplacer Henry Cavill. Comment diable est-ce possible .NON!?? Shivam Kumar Gupta (@bayernshivam) 24 août 2022

Ils ont enfin publié un communiqué. TC Candler a déclaré qu’aucun sondage de ce type n’indiquait qu’Henry Cavill avait été battu par Kim Namjoon. Eh bien, le mal semble avoir été fait car RM a dû faire face à beaucoup de pêche à la traîne à cause de cela. Les fans n’ont pas tardé à répandre l’amour sur Kim Namjoon qui a scellé sa place dans l’histoire de la musique avec l’immense succès de BTS.

Les fans sont contrariés que RM alias Namjoon ait dû faire face à tant de haine à cause de ce qui peut être décrit comme une rumeur. Sur une meilleure note, le leader du BTS, Namjoon, a accordé une interview approfondie au New York Times sur son amour pour l’art.