BTS : Après Jungkook, la photo de Kim Taehyung a été utilisée par le propriétaire d’une entreprise locale dans une petite ville indienne ; desi ARMY dit, ‘Chura Le Behna’

BTS devient lentement une rage pan-indienne. Alors que l’engouement pour la K-Pop et les K-Dramas est apparemment originaire du Nord-Est, la vague BTS se répand dans tout le pays. Il y a quelques mois, nous vous avions raconté comment la photo de Jungkook avait été utilisée pour annoncer une classe anglophone à Sonepat, Haryana, voici un nouvel incident. Une ARMY a partagé une photo de la photo de BTS V alias Kim Taehyung utilisée par un propriétaire d’entreprise à Prayagraj, Uttar Pradesh. La ville était autrefois connue sous le nom d’Allahabad. Sa photo a été utilisée à des fins visuelles à l’extérieur d’un magasin de costumes pour hommes. Cela est parfaitement logique car BTS V est élu comme l’homme le plus beau par de nombreux sondages et est une icône de la mode totale.

Une ARMY a partagé cette photo sur son compte Twitter. Eh bien, l’engouement pour le BTS s’étend aux petites villes indiennes. Des produits fabriqués localement aux personnages BT21, les fans indiens de BTS apprécient la nouvelle vague. Jetez un oeil à l’image…

Les mecs ????? Regarde ce que j’ai trouvé en faisant du shopping aujourd’hui ??? C’est la première fois que je voyais quelque chose lié à @BTS_twt ici dans ma ville ???? mon frère, ils deviennent si célèbres partout ici en Inde ??? pic.twitter.com/ovqUs1mU6F Tae ? Épouse militaire astronaute ??? (@Chhavi_Sonkar) 21 octobre 2022

Inutile de dire que les fans desi de BTS ont réagi avec beaucoup de joie. Comme nous le savons, les fans indiens de BTS ne peuvent pas acheter de marchandises via Weverse ni acheter d’albums. Ils doivent acheter par d’autres moyens. En fait, une demande spéciale a été faite par le fan club indien pour l’album Proof. BTS V alias Kim Taehyung est peut-être le membre le plus populaire. Il est la célébrité la plus rapide à atteindre le cap des 50 millions de followers sur Instagram. BTS V est connu pour ses visuels magnifiques et sa voix de baryton riche. C’est ainsi que certains fans ont réagi…

OMGG si j’avais été là, je me serais arrêté et j’aurais crié !!! Cela vous aurait fait tellement plaisir !! Attendez également que nous, les armées indiennes, voyions leurs photos dans les magasins de bar au lieu de Zayn Malik et Justin Bieber. Je sais que ce jour viendra bientôt ? Quelque chose comme ça ?? pic.twitter.com/dZWEmaTYkG Ddaeng (@bts_yetocome) 22 octobre 2022

Baas wahan se Tae k affiche churao aur bhago dashi run run run La barbe de Taehyung ^ ^ (@Moody_kimBear) 21 octobre 2022

Nhi chura skti Bhai caméra lge teinte h ??? mais jb la prochaine fois jaungi à sochungi ?? Tae ? Épouse militaire astronaute ??? (@Chhavi_Sonkar) 22 octobre 2022

Chura le behan … yeh mauka naah milega phir ?? AERA (@sereuphoria7) 22 octobre 2022

Outre sa discographie avec BTS, il a sorti des chartbusters comme Sweet Night, Christmas Tree, Inner Child, etc. Les sensations K-Pop se dirigeront vers l’armée à partir de 2023. Ils reprendront les activités de groupe à partir de 2025. Jin interprétera son prochain single L’astronaute en Argentine avec Chris Martin de Coldplay.