BTS : Après Jin, Suga propose une émission sur l’alcool appelée Suchwita ; les invités spéciaux s’amusent beaucoup [Watch Teaser]

BTS ARMÉEil ne manque pas de contenu dans la mesure où BTS se rend. Ils pourraient bientôt s’enrôler dans l’armée pour le service obligatoire. Mais ils donnent le contenu aux ARMYs pour qu’ils les regardent en rafale. Récemment, nous avons vu Exécuter BTS‘ nouvel épisode en cours de suppression. Jin a également eu son émission de boissons avec le chef Baek Jong-won. Et maintenant, suivant ses traces est le maître de la boisson, Min Yoongi alias Suga. Son spectacle s’appellera Suchwita. Big Hit Entertainment a dévoilé le teaser de Suchwita Wevers et Bangtan TV Il y a quelques minutes. Regardez-le Le teaser de Suchwita en ligne ci-dessous.

Suga propose sa propre émission à boire appelée Suchwita

Après avoir entendu parler de ce nouveau spectacle mettant en vedette Suga de BTS, ARMY deviendrait fou à coup sûr. Les tendances Twitter et Hollywood News seraient pleines de l’actualité de Suga et de son émission à boire appelée Suchwita. Le teaser a des aperçus de l’ère Daechwita de Min Yoongi. C’est à la fois de la nostalgie et une période passionnante pour le BTS ARMY.

En parlant du teaser de Suchwita, mis à part les similitudes entre Suga et Agust D de Daechwita, vous verrez tous des invités faire une apparition dans l’émission. L’un des invités est Kim Namjoon alias RM de BTS. Ce sourire est incontournable et indubitable. Le premier épisode de Suchwita sortira le 5 décembre 2022 à 22 h 00 KST, soit 18 h 30 IST.

Regardez le teaser de Suga dans Suchwita ici:

Suga règne sur les cœurs avec That That

Pendant ce temps, Suga a été le premier à sortir un single. Il a collaboré avec Psy sur That That dans lequel il a également fait une apparition. Les ARMYs ont été bouleversés par l’attitude et les mouvements de danse de Suga sur That That. ARMY attend le premier album de Suga après l’annonce de sa carrière solo.

D’un autre côté, on dit que dès que les membres du BTS auront terminé leur programme, ils iront de l’avant et s’enrôleront dans le service militaire obligatoire. Kim Seokjin alias Jin est le premier à s’être enrôlé dans l’armée. Il rejoint à partir du 13 décembre