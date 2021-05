BTS apparaît à la réunion des amis et l’armée ne peut pas garder son calme: «  Cela se passe vraiment  »

Les retrouvailles tant attendues de la série télévisée de longue date « Friends » devraient enfin être diffusées le 27 mai. Alors que les fans de l’émission des années 90, qui a duré dix saisons, ont hâte de voir leur distribution préférée se réunir pour «Friends: The Reunion» Plus tard ce mois-ci, les retrouvailles deviennent virales même parmi la génération Z. La raison? BTS. Le groupe de garçons K-pop BTS est l’un des nombreux invités qui seront invités à participer à l’émission. Justin Bieber, Lady Gaga et la sensation coréenne BTS, a annoncé jeudi le service de streaming HB0 Max, parmi les nombreux invités de célébrités qui devraient apparaître dans l’émission de réunion.

Le Bangtan Sonyeondan est un groupe de K-Pop très populaire dont les armées de fans dirigent actuellement Twitter et sont connus pour son volume et sa solidarité envers les causes mondiales ainsi que les artistes et le contenu de la K-pop. Alors que la nouvelle de l’apparition du BTS sur les Amis a éclaté, de nombreux médias sociaux ont commencé à célébrer en prévision du croisement légendaire.

Les fans de BTS ont même fait des vidéos de la chanson de crédit Friends mettant en vedette les membres de BTS.

C’était déjà assez difficile de sombrer dans l’excitation d’avoir enfin une réunion d’amis, quand tout d’un coup, la nouvelle tombe que BTS est sur la liste des invités !!! En tant que fan et armée d’amis, je ne sais pas comment me contenir! ! pic.twitter.com/vYaMsCMO6v– Taelicious (@ suga_crush8) 14 mai 2021

Alors que l’excitation grandissait, le producteur Ben Winston s’est rendu sur Twitter pour annoncer que l’apparition du BTS dans l’émission se ferait sous la forme d’un court segment d’interview.

bts faire une apparition sur un ami est ÉNORME et je suis tellement heureux pour eux !! Je ne peux pas imaginer comment Namjoon doit se sentir aussi, grandir avec la série qui a eu une si grande influence sur lui, puis y faire une apparition … wow! – namjoon pics (@rmarchives) 13 mai 2021

En 2021, si vous dites que vous ne connaissez pas BTS, surtout si vous travaillez dans la culture pop, c’est simplement être ignorant. Ils s’emparent de toute la culture pop. Plusieurs apparitions d’émissions de télévision tard dans la nuit Grammys. Les repas de McDonald. Couverture de Rolling Stone. Spécial amis. Ouf.— Bora (@modooborahae) 13 mai 2021

Le spécial non scénarisé et unique « Friends » a été tourné plus tôt cette année sur la même scène sonore à Los Angeles que la comédie originale sur six jeunes dans la vingtaine, interprétée par Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc. et Matthew Perry, vivant à New York.

«Friends», qui a mis fin à ses 10 ans sur la télévision NBC en 2004, était l’une des émissions de télévision les plus populaires des années 1990 et a trouvé une nouvelle vie sur les plateformes de streaming où elle est l’une des émissions les plus regardées au monde.

«Amis: La Réunion», mettant en vedette les six membres de la distribution originale, devait à l’origine avoir été filmé il y a plus d’un an, mais a été retardé à plusieurs reprises par la pandémie de coronavirus. 5 invités célèbres participeraient également, dont d’anciens membres de la distribution de « Friends » Tom Selleck (Richard) et Maggie Wheeler (Janice) et d’autres tels que la star du football britannique David Beckham, l’acteur de « Game of Thrones » Kit Harington et le prix Nobel de la paix du Pakistan. vainqueur Malala Yousafzai. L’actualité de la date de diffusion de la réunion est rapidement devenue la principale tendance mondiale sur Twitter.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici