Si vous ne pouvez pas obtenir assez de « Dynamite », préparez-vous pour « Butter »!

Lundi, BTS a surpris les fans en annonçant leur deuxième single en anglais intitulé « Butter », qui devrait sortir le 21 mai. Selon un communiqué de presse, la chanson est une « piste dance pop débordant du charme doux mais charismatique de BTS . «

Plus récemment, BTS est devenu le premier groupe pop coréen à être nominé aux Grammy Awards pour la meilleure performance en duo / groupe pop. Le mois dernier, ils ont parlé à USA TODAY de leur nomination historique pour leur hit en anglais, « Dynamite ».

«Nous sommes toujours en train de savoir quoi en faire. Mais nous savons que c’est un grand honneur et nous en sommes profondément reconnaissants. Nous faisons de notre mieux pour offrir une excellente performance pour rendre tout le soutien que nous avons reçu de nos fans », a déclaré Jimin via un interprète.

«(Une) performance est ce que nous voulions plus, encore plus qu’une nomination ou une victoire», a ajouté RM. «Nous sommes une équipe de performance, donc une performance avec notre propre chanson était l’un de nos derniers rêves pour tout ce voyage, donc nous sommes flattés et excités en même temps.

Faire l’histoire et battre des records n’est pas nouveau pour RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook.

Ils sont le premier groupe de K-pop à faire ses débuts au sommet du Billboard Hot 100. Ils détiennent le Guinness World Records du clip vidéo YouTube le plus regardé en 24 heures (« Dynamite » a atteint 101 millions de vues). Ils ont battu leur propre record pour l’album sud-coréen le plus vendu de tous les temps.

Dans la perspective du reste de 2021, le septuor a déclaré que sa plus grande priorité était de rencontrer à nouveau l’ARMÉE. «Les vaccins ont commencé à être déployés», a déclaré Jin. «Si la situation le permet, notre priorité serait d’organiser un concert avec nos fans. De plus, nous travaillons sur des chansons individuelles et nous nous réunissons également pour des chansons de groupe. Alors restez à l’écoute pour de nouvelles choses à sortir. «

Contributeur: Fatima-Tul Farha