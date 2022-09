BTS : Alors que les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie Kim dominent les gros titres, les fans de la chanteuse de Winter Bear font don de 1,23 million de wons pour l’aide aux victimes des inondations en Corée

Les fans de BTS sont connus pour être généreux comme leurs idoles. Kim Taehyung alias BTS V a dominé les gros titres ces derniers temps. Cela s’est produit après qu’un compte Twitter, Gurumiharibo, ait divulgué ce qui était de prétendues photos privées du couple supposé. Aucune des célébrités ni leurs agences respectives n’ont fait de déclaration officielle à ce sujet. Entre-temps, les ARMY, les Blinks et les expéditeurs ont disséqué chaque instant de sa vie personnelle. Cela a également conduit à une méchante guerre des fans. Ce week-end, des gens comme G Dragon, Jimin et Bang PD ont également été entraînés par des trolls et des ennemis. Kim Taehyung alias BTS V a déclaré qu’il était de retour sain et sauf de New York et qu’il partagerait ses photos plus tard.

En attendant, sa base de fans V Global Union a décidé de diffuser des ondes positives. Quelque temps auparavant, la Corée avait connu de terribles inondations. Cela a touché un certain nombre de personnes. La ville de Séoul a été submergée. Ils ont fait don de 1,23 million de wons à une organisation humanitaire. C’est un peu plus de soixante-dix mille roupies. Cette décision devrait répandre de bonnes vibrations à un moment où il suscite beaucoup de haine et semble faire l’objet d’un examen minutieux. D’autre part, les photos conceptuelles de Born Pink ont ​​été publiées par Blackpink. Jennie Kim peut être vue avec des cheveux de couleur gingembre.

Constamment inspirés par la sincérité de Taehyung et influencés par son exemple bienveillant, nous avons fait don de 1 230 000 au nom de V à la principale organisation coréenne de secours en cas de catastrophe, Hope Bridge, qui se consacre à aider ceux qui subissent des pertes inattendues et à atténuer les problèmes causés par les catastrophes. pic.twitter.com/88F9ULjUez BTS V UNION (@VGlobalUnion) 2 septembre 2022

Kim Taehyung alias BTS V a réalisé un shooting de couverture avec Vogue Korea. L’interview devrait sortir le mois prochain. Il se prépare dur pour son album KTH1. Kim Taehyung alias V de BTS pourrait avoir une collaboration internationale sur son album. Les fans espèrent entendre Jon Batiste et lui ensemble.