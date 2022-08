BTS : Alors que l’anniversaire de Jungkook approche, les fans philippins organisent une collecte de sang [View Pics]

Jeon Jungkook, membre du BTS, aura un an de plus le 1er septembre. Les célébrations ont déjà commencé à travers le monde dans des pays comme la Thaïlande, la Corée, les Philippines, etc. Le fan de Jungkook en association avec la Croix-Rouge aux Philippines a organisé une collecte de sang. Tout le centre était décoré comme une fête pour BTS ARMY. Ceux qui ont donné du sang ont également reçu des cadeaux de retour avec une note sucrée. Le patron de la Croix-Rouge a également apprécié cette initiative. Après que Jungkook ait révélé sa photo de vampire, cette initiative est encore plus intéressante selon les fans de BTS. Jungkook est connu pour son amour de la photographie et de la réalisation. Ils publieront une série de photographies de tous les membres pour la même chose.

Les anniversaires des membres du BTS sont célébrés en grande pompe dans le monde entier. Jeon Jungkook qui est le maknae du groupe aura un an de plus. La Croix-Rouge est connue pour ses efforts caritatifs et humanitaires partout dans le monde. Découvrez ces photos de l’événement…

?? PLUS TÔT AUJOURD’HUI: La campagne de saignées prévue pour @BTS_twt Jeon Jungkook de la Croix-Rouge philippine et BFM Kookiebunnies a eu lieu au PRC Blood Center.#ToujoursPremierToujoursPrêtToujoursLà #bfmkookiebunnies #BloodPH #goldenmaknaeturnssilver pic.twitter.com/JwLIxhhK7z Croix-Rouge philippine (@philredcross) 13 août 2022

?? Appel à tous les BTS ARMY et aux donneurs de sang volontaires ! ?? Ce samedi (13 août), la Croix-Rouge philippine et BFM Kookiebunnies organiseront une activité de saignée en prévision de l’anniversaire de BTS Jeon Jungkook#PRCLifelineOfThePeople #BTS #BTSARMY #PHPerles #BFMKookiebunnies pic.twitter.com/9NWoqJryhW Croix-Rouge philippine (@philredcross) 10 août 2022

La dernière chanson de Jungkook Left and Right avec Charlie Puth a été un énorme succès. Le chanteur d’Euphoria travaille également sur son album solo. Le look de vampire de la superstar de la chanson a été salué par la poignée de film de Twilight. BTS se prépare pour le concert à Busan en octobre 2022. Cela se fera dans le cadre d’une campagne de candidature pour l’Exposition universelle de Busan 2030.