Dans un communiqué, BTS avait précédemment déclaré au site officiel des Grammys de leur single à haute énergie, « [The inspiration for] tout a commencé à partir de là: même au milieu des épreuves, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Quant à nous, nous avons trouvé la liberté et le bonheur dans le chant et la danse. Cette chanson s’adresse à ceux qui ont besoin d’encouragement. Nous espérons que les gens se sentiront stimulés en écoutant la chanson. «

Le groupe, composé de sept camarades dignes de pâmer RM , Jin , Suga , J-Hope , Jimin , V , et Jungkook , a été nominé pour la toute première fois cette année aux Grammys, dans la catégorie Best Pop Duo / Group Performance pour «Dynamite». Finalement, Lady Gaga et Ariana Grande a remporté le prix de leur duo « Rain On Me », a conduit les fans de BTS à lancer le hashtag #Scammys, qui a rapidement fait son apparition sur Twitter.

