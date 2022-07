BTS: 6 MEILLEURS moments de la gauche et de la droite de Jungkook-Charlie Puth dans les coulisses qui feront fondre vos cœurs, ARMY [Watch]

Jungkook des BTS et Charlie Puth a collaboré pour un clip vidéo intitulé Gauche et droite. Le MV et la chanson sont tombés le 24 juin, la première chose qu’un membre du BTS a laissé tomber après avoir annoncé l’interruption des projets de groupe. Gauche et droite ont reçu une réponse retentissante des fans de Charlie, BTS ARMÉE et tous ceux qui aiment la musique pop. Et il y a quelques heures, Charlie Puth a sorti une vidéo des coulisses du tournage du MV aux côtés de Jungkook alias BTS. Jeon Jungkook.

Les coulisses de Left and Right commencent avec Charlie et Jungkook qui se présentent. Ils commencent la vidéo sur une note loufoque en faisant des sons extraterrestres pour exprimer leur excitation due à la barrière de la langue. Et tout au long de la vidéo, ils émettent des sons et communiquent entre eux. Si vous vous en souvenez, Charlie avait partagé comment ils communiquaient entre eux en utilisant uniquement des monosyllabes et quelques mots communs. Ensuite, dans le BTS de Left and Right, on voit du beatboxing. Ils entrent tout de suite dans le groove et c’est tellement amusant de les voir se lier juste à la musique.

Plus tard dans la vidéo, nous avons vu Charlie Puth et Jungkook appuyés l’un sur l’autre. Et après le tir, Charlie Puth et Jungkook se sont blessés au cou et au dos. Cependant, Charlie a qualifié d’excitant de tirer sur le disque rotatif. Ils ont tourné pour des scènes en gros plan et Jungkook a instantanément écarquillé les yeux pendant que Charlie faisait semblant de tirer. C’était sacrément mignon à cause du bébé Koo qu’on y entrevoit un instant. Charlie a été très impressionné par Jungkook lors du tournage du MV de Left and Right. Et il l’a félicité en sa présence, Kookie a un si grand sourire sur son visage en voyant Charlie le féliciter. Vers la fin de la vidéo, nous avons vu Jungkook s’incliner, remerciant tous les membres de l’équipe pour leur travail acharné. Regardez la vidéo ici :

Pendant ce temps, il y a des rapports selon lesquels Jungkook s’envolera à nouveau vers les États-Unis pour un nouvel horaire. Cependant, on pense qu’il ne s’agit que d’une rumeur. Jungkook a récemment assisté à la soirée de pré-sortie de l’album Jack in the Box de J-Hope. Il a également été rejoint par Jimin, Taehyung, RM et Jin.