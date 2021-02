Btrust de Dorsey et Jay Z pour promouvoir le développement de Bitcoin en Inde alors même que le gouvernement Mulls interdit

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le musicien Jay Z se sont réunis pour former un couple improbable pour former ₿trust – un fonds qui vise à promouvoir le développement de Bitcoin en Inde et en Afrique, et à trouver plus de cas d’utilisation quotidiens et réguliers des monnaies numériques. La paire a investi un total de 500 Bitcoin, soit environ Rs 172,5 crore ou 23,8 millions de dollars, pour créer la dotation. Il est intéressant de noter que Dorsey et Shawn Carter (le vrai nom de Jay Z) ont déclaré qu’ils ne prêteraient pas de supervision ou d’orientation dans les entreprises Bitcoin qui seront soutenues par ₿trust, laissant grand ouvert la possibilité de travailler sur le déploiement de Bitcoin et le développement de nouvelles technologies et plates-formes qui peuvent intégrer Bitcoin et crypto-monnaies au quotidien.

L’une des principales choses que la fiducie vise à faire est de puiser dans l’immense pool de développeurs de l’Inde, pour aider à créer et à promouvoir l’utilisation d’applications régulières de Bitcoin. En dépit d’être dans l’actualité pour sa montée en valeur fulgurante, l’une des plus grandes critiques de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies populaires a été le manque d’applications quotidiennes où elles peuvent être appliquées. C’est à cela que le fonds de fiducie vise à répondre, et avec cela vient l’une des premières validations formelles du potentiel de l’Inde en tant que marché majeur du Bitcoin.

L’annonce du fonds fiduciaire intervient alors que le gouvernement indien envisage en grande partie l’imposition d’une interdiction des crypto-monnaies privées dans le pays, et peut-être établir une monnaie numérique à promotion centrale dans le pays. Les dernières semaines ont été mémorables pour Bitcoin, après que Tesla a réalisé un investissement majeur de 1,5 milliard de dollars pour récupérer des Bitcoins pour sa réserve d’entreprise. Cette décision a marqué un point important pour les crypto-monnaies dans le monde entier, soulevant des conversations contre la plus grande critique des crypto-monnaies – la volatilité.

Les tendances récentes ont cherché à trouver des moyens d’utiliser Bitcoin et d’autres crypto-monnaies dans des cas d’utilisation quotidiens. De nombreuses startups Bitcoin Lightning, sur cette note, travaillent avec Visa et Mastercard pour trouver des moyens de déployer l’utilisation quotidienne de Bitcoin, qui est l’un des domaines clés sur lesquels la confiance de Dorsey et Jay Z se concentrera apparemment. Les dirigeants qui se sont entretenus avec TechCrunch ont souligné comment l’Inde, régulièrement saluée comme une source majeure de développeurs à travers le monde, avait le potentiel de trouver des moyens de faire en sorte que les crypto-monnaies se développent au-delà des moyens en grande partie binaires de déploiement Bitcoin qui existent aujourd’hui.

₿trust, sur cette note, cherche à embaucher trois membres du conseil d’administration qui superviseront la façon dont la fiducie du fonds sera utilisée. À l’avenir, il sera impératif d’observer comment ₿trust développe ses opérations, et le soutien qu’elle apporte et reçoit de la communauté des développeurs de l’Inde. Le Twitter de Dorsey est actuellement impliqué dans un face-à-face avec le gouvernement indien pour avoir prétendument omis de se conformer à une demande d’interdiction de certains comptes, et bien que istrust soit une entité totalement indépendante, il reste à voir si l’effet de ce dernier vient interférer. avec le roman Bitcoin trust également.