BT TV Box Pro offre 4K HDR, Dolby Atmos et 1 To de stockage

BT TV a annoncé la nouvelle Box Pro, un décodeur pour mieux rivaliser avec Sky Q et Virgin 360.

Le nouveau décodeur offre une qualité d’image 4K HDR ainsi que la prise en charge de Dolby Atmos et peut enregistrer jusqu’à 600 heures d’enregistrements. La BT TV Box Pro est d’abord disponible pour les clients sur le Forfait VIP et sera ajouté à d’autres packages en temps voulu.

Alors que la technologie de son surround virtuel Dolby Atmos est un ajout bienvenu, le HDR est plus important, offrant une image plus vibrante et colorée. Cependant, BT ne dit pas quelles normes HDR – telles que HDR10 et Dolby Vision – sont prises en charge par la Box Pro.

Une autre mise à jour majeure est une interface utilisateur remaniée qui, selon BT, est centrée sur une page d’accueil basée sur des images et dispose également d’une fonction de recherche unifiée afin que vous puissiez trouver le contenu des applications et de la télévision en direct en une seule fois. Cela a déjà été étendu à d’autres boîtes et vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre revue BT TV VIP.

Alors que la Box Pro dispose de 1 To d’espace de stockage pour les 600 heures d’enregistrement, il n’y a que 4 tuners – pour enregistrer trois émissions tout en regardant un quatrième – ce qui est derrière les équivalents Sky et Virgin où vous pouvez regarder six tout en enregistrant un septième.

Il est également possible d’obtenir 2 To de stockage ailleurs et les utilisateurs de Box Pro devront également s’adapter à une connexion Internet filaire via Ethernet jusqu’à ce que le Wi-Fi soit activé plus tard cette année.

La Box Pro est livrée avec une télécommande compatible Bluetooth pour une expérience plus fiable et signifie également que la boîte peut être placée hors de vue. Il est également « conçu pour prendre en charge l’avenir de tous les streaming IP et fonctionne avec les hubs intelligents BT et le Wi-Fi complet ainsi que l’application mobile BT TV ».

Obtenir la Box Pro via un Le forfait VIP coûte 65 £ par mois et comprend les abonnements Now Cinema, Entertainment et Sport ainsi que Now Boost, vous offrant ainsi de nombreux contenus Sky en un seul endroit.