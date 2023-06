BT Sport : Qui remplace Jake Humphrey ?

Le présentateur de BT Sport, Jake Humphrey, devrait quitter la chaîne après 10 ans de service – la finale de la Ligue des champions 2023 entre l’Inter Milan et Manchester City à Istanbul étant son dernier match sur le réseau.

L’ancien présentateur de la BBC et fan de Norwich City a commencé à présenter sur BT Sport au début de la saison 2013/14. Il a été omniprésent dans la couverture du football de la chaîne, faisant face à leur football de Premier League et à leur football de Ligue des champions. Cette saison, il a été remplacé sur la couverture de Prem par Linsdsay Hipgrave, tandis que Gary Lineker a été le visage du football de la Ligue des champions sur BT.

Pourtant, Humphrey – présente également le Haute performance podcast – devrait partir avec le changement de nom de la chaîne en TNT Sports.

Qui remplace Jake Humphrey en tant que nouveau présentateur sur BT Sport ?

Le présentateur de BT Sport, Jake Humphrey, s’en va (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Jusqu’à présent, ni BT Sport ni son successeur, TNT Sports, n’ont annoncé qui sera le nouveau présentateur phare du football.

TNT Sports conservera les droits de la Ligue des champions et de la Premier League, sans autre départ annoncé sur la chaîne jusqu’à présent. D’autres présentateurs du réseau, tels que Lindsay Hipgrave, devraient continuer sur TNT pour la saison 2023/24.

BT Sport sera rebaptisé TNT Sports à partir de juillet. Eurosport devrait suivre quelque temps après les Jeux olympiques de Paris, en France. On s’attend à ce que le changement de marque d’Eurosport soit terminé avant les Jeux olympiques d’hiver de 2026, ce qui signifie que pendant un certain temps au moins, les deux marques coexisteront au Royaume-Uni et en Irlande.