Si la pandémie actuelle nous a appris quelque chose, c’est qu’une connexion Internet fiable est si importante. Et BT a mis au point un autre nouveau package haut débit qui vise à bannir tous les problèmes de Wi-Fi.

Il l’appelle Halo 3+, et il fonctionne en combinant une connexion haut débit à fibre complète avec une connexion de données mobiles EE – BT possède EE au cas où vous ne le sauriez pas – qui se déclenche automatiquement si le haut débit tombe en panne pour une raison quelconque, puis bascule retour lorsque la connexion est rétablie.

Il la présente comme la «seule connexion Wi-Fi incassable du Royaume-Uni», qui «redéfinit la fiabilité du haut débit». Et cela devrait être une proposition attrayante pour toutes les familles où les parents travaillent à domicile et partagent une seule connexion Internet avec les enfants.

Halo 3+ fonctionne en utilisant le nouveau boîtier Hybrid Connect de BT aux côtés du routeur Smart Hub 2 et du Wi-Fi complet, le système Wi-Fi maillé de BT.

Le Hybrid Connect surveille votre connexion haut débit et bascule sur la connexion mobile EE en cas de problème. Tous les appareils connectés à votre réseau Wi-Fi domestique ne devraient pas remarquer le changement afin que vous puissiez continuer votre appel Zoom sans être plus sage.







BT dit que c’est le service idéal si vous déménagez, car vous pouvez utiliser la connexion mobile pendant que vous attendez que le haut débit soit connecté. De même, si vous passez d’un autre fournisseur à large bande, Hybrid Connection signifie à nouveau que tout le monde peut se connecter dès son arrivée dans la poste, ce qui devrait être le lendemain tant que vous avez commandé avant 15 heures le précédent.

Combien coûte BT Halo 3+?

En juin dernier, BT a annoncé Dedicated Connection, une deuxième ligne haut débit qui pourrait être utilisée pour le travail tandis que tout le monde dans la maison utilise le haut débit régulier.

Ce n’était pas bon marché à 59,99 £ par mois, et c’était en plus de tout ce que vous avez payé pour votre haut débit existant.

Bien que Halo 3+ puisse sembler cher à 65,99 £ (pour les nouveaux clients), cela inclut une connexion fibre complète, si elle est disponible dans votre région, elle pourrait être aussi rapide que 900 Mbps. Cela signifie également que vous pouvez placer les disques Wi-Fi maillés de manière stratégique autour de votre maison pour vous offrir une connexion rapide partout.

Fait intéressant, les clients BT existants peuvent ajouter Hybrid Connect à leur forfait haut débit pour seulement 7 £ par mois, ce qui semble être une excellente affaire.

Le Wi-Fi complet est un autre bolt-on qui coûte 10 £ par mois.

Si vous optez pour le package Halo 3+ complet, vous bénéficiez d’avantages supplémentaires tels qu’un service client dédié au Royaume-Uni et en Irlande et le double des données pour tous les membres de votre foyer sur BT Mobile. Il existe également une offre à moitié prix de six mois sur les plans EE Mobile Smart.

Christian Thrane de BT a déclaré: «Avec BT Halo 3+, nous lançons une nouvelle catégorie innovante de haut débit domestique qui est vraiment une première en son genre au Royaume-Uni. Nous combinons la meilleure technologie haut débit fibre optique domestique et wi-fi, soutenue par notre réseau mobile EE primé, pour devenir le seul fournisseur britannique à offrir à ses clients une connexion Wi-Fi incassable à la maison. «

«BT Halo 3+ offre un service extrêmement fiable avec la meilleure connectivité pour tous les coins de la maison, donnant à toute la famille la tranquillité d’esprit, elle peut travailler, faire des études à domicile ou rester en contact avec ses amis et sa famille sans interruption.»

