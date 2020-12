La société de télécommunications gouvernementale Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) a déployé un STV prépayé «Work from Home» qui offre des avantages uniquement pour les données. Au prix de Rs 251, le plan STV comprend 70 Go de données Internet sans appel ni offres SMS. Comme son nom l’indique, le plan prépayé est destiné aux utilisateurs qui travaillent à domicile au milieu de la pandémie et qui ont besoin de données Internet supplémentaires. Le nouveau plan Rs 256 a une validité de 28 jours. BSNL avec sa dernière offre espérerait rivaliser avec Airtel et Vi (anciennement Vodafone-Idea) qui offrent également un plan de données uniquement au même coût.

Pour rappel, le plan prépayé de travail à domicile Rs 251 d’Airtel offre 50 Go de données sans validité supplémentaire. La société dit que les données supplémentaires sont valides jusqu’à la validité de votre pack actuel. Le plan n’est pas visible dans tous les cercles et les utilisateurs doivent vérifier l’application Airtel Thanks s’ils ne la repèrent pas sur le site Web de l’opérateur de télécommunications. D’autre part, Vi fournit 50 Go de données Internet au même coût avec une validité de 28 jours. Les utilisateurs de Vi peuvent accéder aux films et à la télévision Vi qui contiennent une variété d’émissions et de films populaires en hindi et en anglais.

Pendant ce temps, BSNL dispose de deux autres forfaits prépayés centrés sur les données à domicile à partir de 56 roupies qui incluent 10 Go de données pendant dix jours. Il existe un autre plan prépayé à Rs 151 qui offre 40 Go de données Internet pendant 28 jours. Récemment, la compagnie publique de télécommunications a lancé un plan prépayé de 199 Rs avec une validité de 30 jours. Il offre 2 Go de données quotidiennes et des avantages d’appel avec une limite FUP de 250 minutes. Le plan Rs 199 est disponible dans tous les cercles en Inde et peut être activé par les clients mobiles prépayés BSNL jusqu’au 31 décembre 2020. Enfin, BSNL retirerait son plan existant Rs 186 à partir du 1er janvier 2021. Le plan comprend 2 Go de données quotidiennes le long de avec prestations d’appel pour une validité de 28 jours.