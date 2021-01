La société de télécommunications gouvernementale Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) a introduit un nouveau plan prépayé (sous les bons de données) pour Rs 398 par mois qui comprend des avantages tels que des données illimitées et des appels vocaux (locaux et nationaux). Le plan prépayé actuellement disponible dans certains cercles tels que Chennai et Haryana est valable 30 jours. Le dernier développement survient quelques jours après que BSNL a supprimé la limite FUP sur tous les appels nationaux, à la suite de la décision de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (TRAI) d’abolir les frais d’utilisation de l’interconnexion (IUC). BSNL avec son nouveau plan espérerait rivaliser avec les opérateurs de télécommunications privés comme Airtel et Vi (anciennement Vodaphone Idea) qui ont également des plans prépayés à un prix similaire.

De plus, le plan BSNL Rs 398 offre également 100 SMS gratuits par jour – itinérance locale et nationale. L’opérateur de télécommunications note que les avantages SMS ou vocaux dans le cadre de l’offre Rs 398 ne peuvent pas être utilisés pour les numéros surtaxés sortants, les numéros internationaux et autres codes courts payants. En revanche, le plan prépayé Rs 399 de Vi offre 1,5 Go de données par jour, 100 SMS par jour, des appels vocaux illimités et un accès à Vi Movies and TV, le tout avec une validité de 56 jours. Le plan prépayé Rs 399 d’Airtel offre les mêmes avantages et la même validité que le plan de Vi au même coût, mais avec un accès au contenu Airtel Xstream.

Pendant ce temps, BSNL serait également en train de réviser ses plans prépayés à long terme Rs 2 399 et Rs 1 999 PV en termes de validité. Alors que le plan PV de 1999 Rs obtient une validité supplémentaire de 21 jours (de 365 à 386 jours), le plan prépayé Rs 2399 connaît une baisse massive de 600 à 365 jours, selon Telecom Talk. Les deux plans prépayés BSNL incluent des avantages tels que les appels vocaux et les données Internet illimités en plus de l’accès à l’abonnement annuel Eros Now. De plus, dans le cadre de l’offre Republic Day, le PV 2399 bénéficiera de 72 jours de validité supplémentaire (365 + 72). Il est applicable jusqu’au 31 janvier 2021, ajoute le rapport.