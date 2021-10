Bryson DeChambeau termine septième lors de ses débuts en Championnat du monde sur longue distance | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



‘N’es-tu pas amusé?’ – Bryson DeChambeau a terminé parmi les huit premiers du Championnat du monde de longue distance au Nevada.

Bryson DeChambeau a promis de revenir à un championnat du monde de la Professional Long Driver’s Association « plus grand et meilleur » après s’être surpris lui-même avec une septième place à ses débuts.

DeChambeau était la vedette à Las Vegas, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il progresse loin dans la compétition, et il a défié les sceptiques en se frayant un chemin au cours des trois premiers jours et en atteignant les quarts de finale.

Cependant, un entraînement de « seulement » 391 verges n’a pas suffi pour entrer dans les quatre derniers, terminant derrière Justin James et Martin Borgmeier, James affrontant le champion en titre Kyle Berkshire en finale.

Berkshire, qui est devenu le mentor au long cours de DeChambeau et un ami proche, a conservé son titre avec un énorme coup sûr de 422 verges, tandis que DeChambeau était ravi de sa performance dans la compétition.

DeChambeau a été éliminé dans son groupe des quarts de finale

« J’ai vraiment envie de revenir », a déclaré la star de la Ryder Cup, qui va maintenant prendre un peu de temps avant de revenir à l’action du PGA Tour au championnat ZOZO.

« J’espère que cela rentre dans le calendrier et que nous pourrons travailler avec le Tour pour nous assurer que cela fonctionne bien. Je pense que si nous sommes intelligents, cette chose sera plus grande, meilleure et pire l’année prochaine.

« Je crois vraiment que c’est quelque chose que le monde doit voir chaque année parce que cela pousse le golf d’une manière vraiment positive, amusante et agréable que personne n’a jamais vue à ce niveau. Je veux dire, avoir quatre gars là-bas, alors deux gars qui vont s’affronter en finale, je pense que ce type de format est incroyable.

Espérons que nous pourrons faire exploser des pièces pyrotechniques et des feux d’artifice partout après le vainqueur (l’année prochaine). Je suis très excité de voir ce que l’avenir nous réserve. Je ne suis pas sûr de ce que ça va être, mais nous allons faire de notre mieux pour le gonfler. »

La précision de DeChambeau s’est avérée un atout considérable dans le tournoi, bien qu’il ait également réussi à afficher une vitesse de balle record de 219 mph.

« Obtenir la vitesse de balle de 219 mph ici était un rêve devenu réalité », a-t-il ajouté. « Je n’aurais jamais pensé atteindre ce type de vitesse. J’ai franchi la barrière de trois milles à l’heure plus vite que je ne l’ai jamais fait de toute ma vie.

« Cette semaine, j’ai appris que je pouvais contrôler la balle à ces vitesses élevées. Évidemment, je pense que j’ai frappé le plus de balles dans la grille cette semaine et j’ai utilisé mes compétences de golf pour le faire. Hier, je ne l’ai pas très bien frappé , mais j’ai appris à mieux le frapper aujourd’hui, donc j’ai pu remettre mon swing au diapason et au rythme.

« C’était vraiment bien de pouvoir corriger mon swing de golf à ces vitesses les plus élevées parce que c’est quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant. swing était, mais le frapper dans la grille à ces vitesses, c’est un nouveau niveau. J’espère que cela se traduira (au PGA Tour). «