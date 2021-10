Bryson DeChambeau termine parmi les huit premiers au championnat du monde de longue distance

Bryson DeChambeau s’est qualifié pour les huit derniers des championnats professionnels de longue distance vendredi avant de perdre 6 verges avant de se qualifier pour la ronde de championnat.

Le plus long entraînement de DeChambeau vendredi était de 406 verges lors des huitièmes de finale. Ce n’était pas suffisant pour gagner ce set, cependant, puisque Martin Borgmeier a amassé 416 verges. DeChambeau a également frappé un lecteur qui avait une vitesse de balle de 218 mph.

Borgmeier a de nouveau battu DeChambeau dans les huit derniers avec une course de 397 verges. Le plus long drive de DeChambeau dans le set n’était que de 391 verges. DeChambeau a quitté le terrain de jeu pour une ovation debout. Son dernier set a attiré environ 45 000 téléspectateurs sur YouTube.

Le vétéran du PGA Tour Fred Couples a félicité DeChambeau sur Twitter, le remerciant pour le « spectacle » qu’il a offert aux fans de golf cette semaine.

Ovation debout à @b_dechambeau pour sa performance au championnat du monde PLDA Long Drive. Je suis sans voix. Top 8 ! Quel spectacle il nous a fait à tous ! — fredcouplesgolf (@fredcouplesgolf) 2 octobre 2021

DeChambeau a participé à six rondes sur cinq jours lors de l’événement, et il est allé beaucoup plus loin que ce que les gens attendaient d’un professionnel du PGA Tour. Son entraînement le plus long de la semaine était de 416 mètres, soit 1 mètre de moins que son entraînement monstre le week-end dernier à la Ryder Cup.

Au cours de la ronde de mercredi, les entraînements de DeChambeau ont chuté dans les limites 70 pour cent du temps, contre une moyenne de 20 pour cent pour ses adversaires. Sa précision tout au long de l’événement l’a aidé à continuer d’avancer, car frapper hors des limites peut nuire au score d’un golfeur.

Résultats de Bryson DeChambeau vendredi

huitièmes de finale

Régler Boule 1 Boule 2 Boule 3 Boule 4 Boule 5 Boule 6 Endroit 1 389 BO 386 406 385 392 Seconde 2 BO 372 386 BO BO BO Troisième 3 383 400 376 BO 403 400 Seconde 4 396 379 394 384 BO BO Troisième 5 BO 386 BO 394 BO BO D’abord

8 finales

Régler Boule 1 Boule 2 Boule 3 Boule 4 Boule 5 Boule 6 Endroit 1 389 384 BO BO 391 BO Troisième

OB : Hors limites. Le plus long trajet de l’ensemble en gras.

Après sa sortie, on lui a demandé quels autres golfeurs de la PGA devraient s’essayer aux concours de long drive puisqu’il est notamment le premier à le faire. Il a mentionné Tony Finau et Cameron Champ, et il a déclaré que Tiger Woods et Phil Mickelson auraient pu concourir « à leur époque ».