Bryson DeChambeau se méfie de la colère du PGA Tour s’il est le premier à s’inscrire à la Super League Golf | Actualités du golf

Bryson DeChambeau insiste sur le fait qu’il ne s’est pas encore engagé dans une ligue de golf de séparation proposée et dit qu’il se joindrait si le reste des stars du sport emboîtait le pas

Bryson DeChambeau craint que parler du projet de Super League Golf ne soit une distraction au championnat de la PGA, bien qu’il ait laissé entendre qu’il serait intéressé à se joindre à la compétition d’échappée.

Des officiels du SLG seraient à Kiawah Island cette semaine et prévoient d’avoir des discussions avec des représentants de divers joueurs de haut niveau, avec la certitude DeChambeau d’être en haut de leur liste de cibles.

L’argent impliqué devrait être énorme, le Daily Telegraph affirmant plus tôt ce mois-ci que le n ° 1 mondial Dustin Johnson et le champion olympique Justin Rose parmi ceux proposés dans la région de 30 millions de dollars pour participer.

DeChambeau admet que les rumeurs sur la SLG sont une distraction au championnat de la PGA

DeChambeau a admis que le concours méga-argent avait soulevé des «concepts intéressants», mais il laissera sa direction faire la négociation avant même de penser à prendre un engagement.

Mais le champion de l’US Open se garde également de créer un ressentiment ou une controverse autour de ses collègues professionnels, sachant que le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a menacé les joueurs de suspension et d’expulsion possible s’ils s’inscrivaient au SLG.

« De mon point de vue, je n’essaye pas de rendre quelqu’un fou », a déclaré DeChambeau. « Je n’essaye pas de mettre qui que ce soit d’un côté. Je veux juste ce qu’il y a de mieux pour les joueurs et pour les fans, et tout ce que les joueurs font en ce qui concerne ce Tour ou autre va prendre ma décision.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« Je ne m’engagerai jamais dans quoi que ce soit. De mon point de vue, il s’agit des joueurs qui regardent les choses d’une manière différente, et s’ils veulent le faire, alors d’accord. Si les joueurs partent, alors je suivrai probablement. Mais à ceci à un moment donné, il ne semble tout simplement pas qu’il y ait suffisamment de joueurs.

« Je ne sais pas, c’est une conversation tellement bizarre. Et je pense que les joueurs sont dans une position tellement bizarre, parce que nous essayons juste de faire ce qu’il y a de mieux pour le golf et pour les fans. Je veux dire, nous voulons pour offrir aux fans une expérience incroyable.

« Mais du point de vue de la Super League, ce sont des choses qui doivent être traitées par la haute direction. Je suis juste un joueur qui essaie de jouer au golf, donc je n’ai pas vraiment de bonne réponse. »

DeChambeau se méfie des « plumes ébouriffées » au PGA Tour

Bien que clairement intrigué par la perspective d’un circuit de séparation, DeChambeau a déclaré qu’il ne voulait pas être le premier joueur à s’inscrire et être considéré comme menant une rébellion contre le PGA Tour et les instances dirigeantes mondiales du golf.

« Mon agent m’en a parlé, mais nous ne voulons pas ébouriffer des plumes », a-t-il ajouté. «Nous voulons juste aller jouer au golf et je dirais que donner aux fans la meilleure expérience possible.

« Si c’est avec la Super League, alors c’est avec la Super League, mais je ne ferai jamais rien en premier. Je ne serai jamais quelqu’un qui ira en premier dans quelque chose comme ça. Il faut que le Tour se réunisse et dise que c’est mieux pour le expérience des fans.

« Le PGA Tour m’a donné une opportunité incroyable, et il y a une relation là-bas que je ne veux pas blesser. Il y a une relation là-bas que j’ai avec l’USGA, la PGA, Augusta et le British Open que nous ne voulons pas. blesser, et c’est une situation très difficile et étrange dans laquelle je pense que les joueurs sont.

« J’espère que tout peut être résolu afin que nous puissions simplement le dépasser et jouer au golf et je dirais que j’apprécierais de donner aux fans le meilleur divertissement possible. En fin de compte, il y a des concepts intéressants, mais je ne peux pas faire grand chose personnellement. Je suis juste ici en train de jouer au golf en essayant de gagner un championnat majeur.

« C’est une distraction complète, mais de mon point de vue, je voudrais savoir par où aller et allons-y, quoi que ce soit. Ce qui est le mieux pour les joueurs et pour les fans, c’est ce que je soutiendrais.

« Encore une fois, je ne connais pas tous les détails. Je ne sais pas tout. C’est moi qui parle juste d’un point de vue extérieur, que quoi que le Tour veuille faire, quoi que les joueurs veulent faire, je suis derrière les joueurs. avec tout ce qu’ils veulent faire parce qu’en tant que groupe collectif, je pense que nous comprenons bien ce que veulent les fans.

« Il va arriver un moment où ils en parleront tous, mais je n’y suis pas encore. J’aurais aimé avoir un plus grand mot à dire sur les choses, mais je ne le fais pas, je joue juste au golf. »