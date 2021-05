Bryson DeChambeau prêt pour un défi de championnat de la PGA difficile et un test majeur à Kiawah Island | Actualités du golf

0:55



Le champion de l’US Open, Bryson DeChambeau, prévoit de «libérer la bête» dans le but de s’attaquer au parcours le plus long de l’histoire majeure du championnat de la PGA.

Bryson DeChambeau croit pouvoir utiliser sa puissance à son avantage alors qu’il cherche à s’attaquer à la «bête» de Kiawah Island au championnat de la PGA.

Le site de cette semaine pourrait être le plus long de l’histoire majeure, avec une distance maximale de 7876 verges, avec DeChambeau savourant le défi auquel font face les joueurs dans la deuxième majeure masculine de l’année.

«Ce terrain de golf est une bête», a déclaré DeChambeau. « J’espère que je pourrai libérer la bête, mais on ne sait jamais. Je peux la frapper à droite ou à gauche, je ne sais pas. Je dirais que pour la plupart, vous devez la frapper assez directement ici, même si vous l’avez frappée assez loin, ou je le frappe assez loin.

DeChambeau a remporté l’US Open à Winged Foot en septembre

« Je dirais qu’il y a des trous que vous ne pouvez tout simplement pas chercher. Le n ° 4 est un excellent exemple. En frappant là-bas, vous pourriez probablement le faire aujourd’hui parce que c’est tellement dans le vent, mais pour la plupart des gars – j’ai vu des joueurs frapper des hybrides. et 3 bois dans toute la journée aujourd’hui, et ce n’est pas facile.

« Je suis sûr que les tertres de départ seront déplacés vers le haut dans certaines zones, mais pour la plupart des joueurs, si vous ne le frappez pas longtemps, ce sera une semaine difficile, en particulier en frappant des hybrides ou des 3-iron ou 4- repasser dans ces verts si pénalisants autour des complexes verts.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

« Pour moi, ma longueur est un avantage, mais si je peux la frapper directement cette semaine dans ce vent et contrôler la balle de golf et contrôler son vol, ce sera mon plus grand avantage. »

Les conditions venteuses sur la côte atlantique de la Caroline du Sud ne font qu’augmenter la difficulté du parcours, DeChambeau doutant du test impliqué et devant modifier sa sélection de club pour certains trous.

DeChambeau jouera aux côtés de Collin Morikawa et Hideki Matsuyama au cours des deux premiers tours

« Je n’ai pas eu d’hybrides ou de 4-fers dans les par-3 depuis que je suis plus long », a ajouté DeChambeau. « C’est nouveau. Je pense que pour les autres joueurs, ce sont les 3 bois et les hybrides pour eux.

«C’est définitivement un test difficile à réaliser. Je pense que ce qui est si unique à propos de ce terrain de golf, c’est que lorsque le vent se lève, c’est probablement l’un des terrains de golf les plus difficiles que j’ai jamais joué.

« Vous ne pouvez pas le rater dans certains domaines non plus. Comme vous ne pouvez pas renflouer à gauche ou à droite. Vous devez juste avoir votre balle-frapper toute la journée, et si vous ne le faites pas, vous êtes va être pénalisé. «

