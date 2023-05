Bryson DeChambeau: LIV Golf mérite d’être vu sous un bien meilleur jour qu’il ne l’est | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après la victoire de Brooks Koepka au championnat PGA, Bryson DeChambeau a salué l’impact que LIV Golf a eu sur le sport

Bryson DeChambeau dit qu’il pense que LIV Golf « mérite d’être mentionné sous un jour bien meilleur que ce qu’il est », soulignant le travail dans les communautés et le succès de Brooks Koepka quant à sa légitimité.

S’exprimant au lendemain de la victoire de Koepka au championnat PGA et quant à la possibilité d’un changement dans la perception du controversé LIV soutenu par l’Arabie saoudite, DeChambeau n’avait aucun doute.

Il affirme que le passage à LIV Golf a été au-delà de ses rêves.

« Écoutez, cela prouve que nous pouvons jouer dans des championnats majeurs, prouve que le calendrier est suffisamment bon pour nous permettre de gagner des championnats majeurs. Nous avons de nombreux joueurs dans le classement », a déclaré DeChambeau avant l’événement de LIV Golf à Washington, DC au Trump National. , qui commence vendredi.

« Mito (Pereira) a bien joué le dernier tour, Cam (Smith) a bien joué, j’ai bien fait, Brooks a gagné. C’est énorme en général.

« C’est un sport individuel, mais il y a une composante d’équipe maintenant, et c’est vraiment cool de voir comment ils jouent bien non seulement pour leurs équipes et pour eux-mêmes, mais pour une organisation qui mérite d’être mentionnée beaucoup plus dans un meilleur léger que ce qu’il est.

« LIV Golf a fait des merveilles non seulement pour nous, les golfeurs, mais aussi pour les communautés dans lesquelles il a été, et nous allons continuer à améliorer cela.

« Nous sommes allés à la Lindsey House [shelter and supportive services for women caring for children] à Tulsa il y a quelques semaines, et ça m’a ouvert les yeux. C’était incroyable ce que nous avons pu voir et ce qui était accompli là-bas à Tulsa.

« Je pense que plus les gens commenceront à réaliser que nous ne jouons pas seulement au golf mais que nous avons un impact sur les communautés, je pense qu’ils commenceront à voir la lumière que nous essayons de faire briller dans le jeu de golf.

DeChambeau, photographié avec le PDG de LIV Golf, Greg Norman, déclare que le passage à LIV a été au-delà de ses rêves

« Écoutez, nous sommes ici pour jouer au golf. Nous sommes sous contrat pour jouer au golf. Je pense que la partie la plus importante est de fournir un excellent divertissement dans la mesure du possible sur n’importe quelle plate-forme, quelle que soit la plate-forme qui le fournit.

« Quand vous pouvez parler d’éthique, c’est la perception des gens. Je suis complètement en désaccord avec ça, mais tout le monde a le droit d’avoir sa propre opinion, et je dirais, est-ce que ça valait le coup ? Absolument. Cela a été au-delà de mes rêves, ce que j’ai aurait pu imaginer ce devenir, et ça ne fait que s’améliorer.

Selon DeChambeau, en plus des performances de ses golfeurs sur le terrain de golf, LIV Golf devrait être félicité pour son travail dans les communautés

« Je pense qu’au fil du temps, comme beaucoup l’ont dit, vous verrez ce que nous avons de bon et d’impact positif, et ce que nous continuons à faire à chaque tournoi et à grandir et à aider les communautés et à inspirer les golfeurs juniors. , aider les personnes en difficulté.

« Vous allez juste en voir de plus en plus, et j’espère que, encore une fois, les médias et tout le monde pourront voir la lumière que nous essayons d’apporter. »