Bryson DeChambeau laisse le PGA Tour décider des sanctions contre Brooks Koepka | Actualités golfiques

L’agent de Bryson DeChambeau a parlé au PGA Tour

Bryson DeChambeau fera confiance au PGA Tour pour agir de manière appropriée lorsqu’il envisagera de prendre des mesures contre Brooks Koepka dans la dernière tournure de leur rivalité latente.

DeChambeau insiste sur le fait qu’il accueille les « plaisanteries » de l’extérieur des cordes au Memorial cette semaine, où un certain nombre de spectateurs ont été escortés des locaux de Muirfield Village pour avoir crié « Brooksy » au champion actuel de l’US Open.

Koepka a appris que les fans se voyaient montrer la porte pour s’être moqué de DeChambeau, et il a répondu en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux proposant de rembourser tout spectateur dont la journée était « écorchée » avec une caisse de bière gratuite.

DeChambeau a remercié les fans pour leur soutien

DeChambeau a tiré un 73 au troisième tour et était confortablement hors du rythme lorsqu’on lui a posé des questions sur la vidéo de Koepka, et bien qu’il ait dit qu’il ne l’avait pas vue, il a révélé que son agent avait eu des entretiens avec les responsables du PGA Tour.

« Je pense que c’est quelque chose que le Tour doit gérer, c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler », a déclaré DeChambeau à propos du dernier événement de la querelle, qui a émergé lorsque des images divulguées ont montré que Koepka était incapable de contenir son mépris pour son équipe de Ryder Cup. mate dans une interview non diffusée pendant le championnat de la PGA.

« J’ai essayé de prendre la route à plusieurs reprises et je pense que, de mon point de vue, je vais continuer à le faire et les gens vont faire ce qu’ils veulent faire. C’est donc ce que c’est. »

DeChambeau a remercié les fans pour leur soutien à Muirfield Village cette semaine et a réitéré qu’il n’avait aucun problème avec ceux qui criaient « Brooksy », et que toute la situation avait suscité un grand intérêt pour le programme controversé Player Impact du PGA Tour.

« J’adore ce qui se passe », a ajouté DeChambeau. « Je n’ai eu aucun problème avec ça. Je dirais que le tennis et le golf sont les deux seuls sports où, comme lorsque vous frappez un coup, tout le monde est généralement silencieux. Si cela arrive à un point où ils affectent comme votre swing , comme ils disent dans votre swing, c’est un peu au-dessus de la ligne.

« Mais tout le reste, je m’en fiche. Du point de vue de l’intégrité et de l’honneur du point de vue du jeu, le jeu a toujours été joué d’une certaine manière. Mais je pense que le golf change, il évolue, donc il va y avoir un temps où ça va être comme ça et si je suis la personne à en supporter le poids et peu importe, vous savez, super.

« Je suis heureux qu’il y ait plus de conversations à mon sujet à cause du Fonds PIP », a ajouté le joueur de 27 ans, qui était également réticent à entrer dans les détails spécifiques de la conversation de son agent avec le PGA Tour concernant la dernière vidéo de Koepka.

« Il s’agissait plus de quelque chose du genre de la façon dont le Tour veut que les joueurs agissent, je pense », a-t-il déclaré. « C’est à peu près tout. Mais de mon point de vue, je veux dire, s’il continue de parler de moi, c’est formidable pour le Fonds PIP. »