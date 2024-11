Bryson DeChambeau laisse entendre qu’il pourrait entrer dans l’histoire lors d’un nouvel événement

Ben Parsons a rejoint Bunkered en tant que producteur de contenu en 2023 et est l’homme à qui s’adresser pour toutes les dernières nouvelles, tant dans les jeux professionnels qu’amateurs. Anciennement membre de la Mirror and Press Association, il est membre du Halifax Golf Club et est un fan de longue date de Manchester United et de l’équipe de rugby du Pays de Galles.