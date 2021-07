Bryson DeChambeau hors des Jeux olympiques après avoir été testé positif pour COVID-19

TOKYO – Bryson DeChambeau ne représentera pas les États-Unis dans la compétition de golf masculin aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir été testé positif pour COVID-19.

USA Golf a annoncé la nouvelle dimanche matin au Japon, tard samedi soir aux États-Unis. Il sera remplacé par Patrick Reed comme l’un des quatre golfeurs américains dans le peloton de 60.

« Je suis profondément déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux olympiques pour Team USA », a déclaré DeChambeau dans un communiqué via USA Golf. « Représenter mon pays signifie le monde pour moi et ce fut un immense honneur de faire partie de cette équipe. Je souhaite bonne chance à Team USA la semaine prochaine à Tokyo. Je vais maintenant me concentrer sur ma santé et j’ai hâte de retourner à la compétition une fois que j’en aurai l’autorisation. »

DeChambeau a été testé positif avant de se rendre à Tokyo dans le cadre du protocole de test final.

Parmi les autres noms notables de la délégation américaine qui ont été testés positifs avant d’arriver à Tokyo, citons Katie Lou Samuelson (basket 3 contre 3), Taylor Crabb (volley de plage) et Coco Gauff (tennis). De plus, la remplaçante en gymnastique Kara Eaker a été testée positive au Japon.

Reed est maintenant double olympien, ayant participé aux Jeux de Rio 2016. Il sera rejoint par le champion Open en titre Collin Morikawa, Xander Schauffele et Justin Thomas. Les pays reçoivent deux inscriptions, mais les États-Unis ont obtenu quatre places avec quatre joueurs classés parmi les 15 premiers pour les qualifications olympiques.

« Je suis tellement excité d’avoir l’opportunité de représenter notre pays et de faire partie de Team USA à Tokyo », a déclaré Reed dans un communiqué. « Je ne souhaite à Bryson que le meilleur, et je sais à quel point il est déçu de ne pas pouvoir concourir, et je ferai de mon mieux pour jouer de mon mieux et représenter notre pays. »

L’Américain Dustin Johnson se serait qualifié mais a décidé de ne pas participer.

