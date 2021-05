Bryson DeChambeau est rentré chez lui à Dallas en pensant qu’il avait raté la coupe à Quail Hollow | Actualités du golf

Bryson DeChambeau est rentré chez lui en pensant qu’il avait raté la coupe

Bryson DeChambeau a admis avoir appris une leçon coûteuse après être rentré chez lui à Dallas en pensant à tort qu’il avait raté la coupe au championnat Wells Fargo.

DeChambeau était certain que son tournoi était terminé après avoir enduré une finition difficile à son deuxième tour, avec un triple bogey huit au septième – son 16e – pour glisser à trois au-dessus de la normale et au moins deux tirs à la dérive de la coupe projetée au temps.

Le champion de l’US Open a estimé qu’il avait besoin d’un birdie, d’une finition birdie pour faire le week-end, et bien qu’il en ait fait un à la huitième, il a raté une bonne occasion à la neuvième et s’est dirigé directement vers l’aéroport de Charlotte pour rentrer chez lui. , à trois heures de vol.

DeChambeau est rentré à Charlotte aux petites heures du matin

Il a posté des images de lui-même en train de s’entraîner dans son gymnase de garage alors qu’il se rendait compte que les conditions plus difficiles à Quail Hollow avaient nui au score, et le score de deux sur DeChambeau s’est avéré suffisant pour réduire le nombre.

« J’ai fait un triplé sur sept, puis je me suis inscrit huitième pour un birdie, et je pensais que je devais faire un birdie sur le dernier et j’ai raté le putt, alors je pensais qu’il n’y avait aucun moyen de réussir », a-t-il déclaré après un troisième. -round 68, qui comprenait un double bogey de fermeture suite à un problème de bunker au dernier.

« C’était la 90e place, alors nous avons juste dit, ‘faisons nos valises, allons-y’. Je voulais me préparer pour la semaine prochaine et rentrer à la maison. Et à mi-chemin du vol, mon agent a envoyé un texto et il a dit: ‘Hé, toi’ Je suis 68e maintenant. »Je me suis dit:« Quoi?

« Effectivement, les conditions ne cessaient de s’aggraver et au moment où j’ai atterri, j’étais 64e ou 63e ou peu importe. C’était drôle. Nous avons fait beaucoup de bousculades la nuit dernière pour revenir. L’un des scénarios était de faire demi-tour, mais l’équipage n’a pas pu faire le plein et leurs heures étaient écoulées.

« Nous avons donc essayé de recruter un nouvel équipage et cela n’a tout simplement pas fonctionné. Nous nous sommes donc dit: ‘Eh bien, allons-y le matin’. Je suis donc parti à 2 h 45 sur un vol et je suis arrivé à 6 h 20, j’ai conduit 30 minutes jusqu’au terrain de golf, j’ai mis mes vêtements dans le vestiaire et je me suis dirigé vers le green. J’ai fait de l’exercice hier soir! «

DeChambeau a admis que c’était un gaspillage coûteux de deux vols privés qui l’avait également rendu «très fatigué» quand il a commencé son troisième tour, mais il était ravi de la façon dont il a répondu.

DeChambeau a admis qu’il avait appris une leçon coûteuse

«Bien trop cher», a-t-il ajouté. « Mais le fait est que j’ai une chance d’aller faire un bon check cette semaine et je pense que cela le compenserait. Donc, si je ne revenais pas et ne perdais pas des points de classement mondial et tout ça, je devais encourir le C’est ma faute.

« J’étais très fatigué. Ce matin n’a pas été facile. Mais, pour une raison quelconque, j’ai juste l’impression que plus il m’arrive des choses bizarres, plus ma résolution peut parfois être grande et aujourd’hui c’était un cas de ça. J’ai eu un peu de malchance. le 18, mais à part ça, vous savez, j’ai joué une belle partie de golf aujourd’hui, j’en suis très content.