Bryson DeChambeau est à la hausse, mais Rory McIlroy reste le roi de l’argent projeté du golf

Bryson DeChambeau des États-Unis fait un signe de la main sur le 13e green lors de la deuxième manche du championnat PGA 2021 au Kiawah Island Resort’s Ocean Course le 21 mai 2021 à Kiawah Island, en Caroline du Sud. Sam Greenwood | Getty Images

Rory McIlroy reste le roi de l’argent projeté du golf, et Bryson DeChambeau est à la hausse, selon une nouvelle étude sur les revenus futurs des joueurs du PGA Tour de moins de 50 ans. Meilleur cabinet de conseil financier basé à New York Duff et Phelps estime que McIlroy, 32 ans, gagnera 401 millions de dollars dans sa carrière d’ici l’âge de 50 ans. McIlroy est en tête d’une liste de golfeurs talentueux sur la liste 2021 Future Career Value (FCV). Duff et Phelps estiment que les 10 meilleurs golfeurs, y compris DeChambeau, gagneront ensemble 2,15 milliards de dollars au moment où les joueurs auront 50 ans. Cela représente une augmentation de 1,89 milliard de dollars par rapport à l’année inaugurale de la liste pendant la pandémie. Dans une interview accordée à CNBC jeudi, Mark Mondello, directeur général des services d’évaluation de la société, a déclaré que les performances des joueurs sur le terrain de golf et les valeurs d’approbation estimées sont des paramètres essentiels pour déterminer la liste. « C’est tourné vers l’avenir », a déclaré Mondello. « Il est basé sur une analyse statistique détaillée et une modélisation mathématique pour obtenir ces résultats », ce qui a également pris en compte la popularité de la marque du joueur en dehors du parcours. Duff et Phelps estiment que McIlroy dispose d’environ 300 millions de dollars de revenus de sponsoring bloqués, y compris des accords avec Nike, Electronic Arts et la société d’équipements sportifs TaylorMade. Le golfeur américain Justin Thomas, vainqueur du championnat des joueurs de la PGA 2021, est deuxième sur la liste avec des revenus de carrière estimés à 299 millions de dollars. Et DeChambeau, peut-être le joueur le plus intrigant de la liste, en raison de sa popularité croissante, est passé de cinq places à la troisième place, avec une projection de 225 millions de dollars de gains de carrière.

Bryson construit sa marque

Mondello, qui dirige la division mondiale des sports et du divertissement de Duff and Phelps, a déclaré que la société employait de nombreux amateurs de golf. Ils ont utilisé leurs ressources d’évaluation pour créer les classements, ce qui pourrait aider les entreprises à identifier les futurs golfeurs à parrainer. Mondello a ajouté que la société avait utilisé « la valeur temporelle de base de l’argent et des facteurs d’ajustement du risque » pour projeter les revenus de 60 golfeurs de moins de 50 ans. « Nous avons opté pour un taux de 10%, mais il y a de nombreux facteurs auxquels vous devez penser en raison des risques que quelqu’un puisse atteindre ces bénéfices projetés au fil du temps », a déclaré Mondello. « C’est ce que nous faisons pour évaluer toute entreprise ou tout actif – nous projetons les flux de trésorerie futurs, puis les actualisons à leur valeur actuelle. » Xander Schauffele et Dustin Johnson sont les deux autres golfeurs qui devraient finir au-dessus de 200 millions de dollars. Ils sont classés quatrième et cinquième sur la liste 2021. Collin Morikawa (197 millions de dollars), Jon Rahm (169 millions de dollars), Viktor Hovland (163 millions de dollars) complètent les six à huit places.

Rory McIlroy d’Irlande du Nord joue son coup du 14e tee lors de la poursuite du premier tour du tournoi commémoratif au Muirfield Village Golf Club le 04 juin 2021 à Dublin, Ohio. Andy Lyon | Getty Images

DeChambeau, cependant, est actuellement l’un des joueurs dont on parle le plus sur le PGA Tour. DeChambeau, 27 ans, mesure 6 pieds 1 pouce et 235 livres, selon son profil sur le PGA Tour, ressemblant plus à un joueur de football professionnel ou à une figure de lutte qu’à un golfeur. DeChambeau a une approbation unique avec une société de paris sportifs de premier plan DraftKings. Et son exposition ne fera que grandir lorsqu’il rejoindra le prochain Turner Sports L’événement Match de golf mettant en vedette les quarts vedettes de la Ligue nationale de football Tom Brady, Aaron Rodgers et l’icône de la PGA Tour Phil Mickelson. DeChambeau est devenu pro en 2016 et compte huit victoires en carrière sur le PGA Tour, dont l’US Open en septembre dernier. Il a gagné 24 millions de dollars dans sa carrière et tentera une répétition de l’US Open ce mois-ci à Torrey Pines à San Diego, en Californie. À travers 49 événements joués en 2021, DeChambeau est actuellement classé cinquième dans le monde, selon le classement officiel du golf mondial. Et DeChambeau est également engagé dans une querelle de golfeurs avec un autre joueur du PGA Tour Brooks Koepka, qui s’est classé 10e sur la liste à 144 millions de dollars. La tension a semblé s’intensifier lors du championnat PGA du mois dernier lors d’une interview avec les médias. DeChambeau a minimisé tout problème avec Koepka, mais a déclaré que c’était « bon pour le jeu. » Pourtant, la querelle aide DeChambeau avec une autre métrique – le PGA Tour nouvellement installé Programme d’impact sur les joueurs. Il s’agit d’un plan incitatif qui répartit 40 millions de dollars entre les golfeurs de haut niveau dont la popularité contribue à développer la marque du PGA Tour et à attirer l’audience des événements. « Il a un avenir formidable », a déclaré Mondello à propos de DeChambeau.

Tiger Woods joue son coup depuis le deuxième tee lors de la ronde finale du championnat PNC au Ritz-Carlton Golf Club Orlando le 20 décembre 2020 à Orlando, en Floride. Mike Ehrmann | Getty Images

Et Tiger Woods ?