Bryson DeChambeau détient la tête du clubhouse au championnat PGA alors que Scottie Scheffler démarre fort | Nouvelles du golf

Bryson DeChambeau a fixé l’objectif du club après une journée d’ouverture perturbée par les conditions météorologiques lors du 105e championnat de la PGA, alors que Rory McIlroy s’est battu pour rester en lice et que le n ° 1 mondial Jon Rahm a pris un départ cauchemardesque.

DeChambeau a mélangé six birdies avec deux bogeys pour afficher un quatre moins de 66 ans au Oak Hill Country Club, où le départ a été retardé d’une heure et 50 minutes en raison du gel et a laissé la majeure partie de la vague de l’après-midi incapable de se terminer avant l’obscurité.

Eric Cole a tiré trois birdies consécutifs pour prendre la tête du solo avant que le jeu ne soit suspendu à 20h30 heure locale (1h30 BST) en raison de l’obscurité, la recrue de 34 ans du PGA Tour ayant encore quatre trous à terminer. Vendredi matin.

Dustin Johnson était à égalité aux côtés de DeChambeau jusqu’à ce qu’il carde son seul bogey de la journée au dernier par quatre, le ramenant à trois sous, tandis qu’Adam Scott semblait également prêt pour une part de la tête du club jusqu’à un double bogey au dernier trou.

Johnson est à égalité à trois sous avec Corey Conners et le n ° 2 mondial Scottie Scheffler, qui a réussi le premier tour sans bogey de sa carrière majeure, avec Scott trois de retour à deux sous aux côtés de Viktor Hovland, Ryan Fox et l’ancien champion Keegan Bradley.

Comment DeChambeau a fixé l’objectif du clubhouse

DeChambeau a annulé un bogey à trois coups roulés au 12e en roulant à partir de 15 pieds au 14e et en trouant à une distance similaire pour sauver la normale de la frange au suivant, seulement pour annuler un oiselet tapé au 16e en bogeyant le suivant.

L’ancienne action de l’US Open a affiché des birdies consécutifs autour du virage et a profité du quart par cinq, DeChambeau prenant ensuite un tir au sixième et terminant avec trois pars pour fixer l’objectif du clubhouse.

« C’est une partie de golf fantastique à Oak Hill », a déclaré DeChambeau. « Je l’ai regardé tout au long de la semaine et je me suis dit: » mec, je ne sais pas comment tirer sous la normale est même possible ici sur certains trous de golf « .

« Heureusement, j’ai pu jouer du très bon golf, frapper beaucoup de fairways, faire mon travail et faire quelques putts. »

Cole a effectué sa charge tardive avec trois birdies consécutifs à partir du deuxième et reprendra à partir du sixième fairway lorsque le jeu reprendra vendredi, l’Américain sur 30 joueurs n’ayant pas encore terminé ses premiers tours.

Qui a lutté à Oak Hill ?

McIlroy a lutté contre la maladie, une conduite erratique et un putter froid pour sauver un 71 sur 71, le quadruple champion majeur réussissant un putt de 35 pieds pour le par du bas d’une pente à la seconde par quatre pour lancer une finition améliorée .

« Tout simplement pas à mon meilleur », a admis McIlroy. « J’ai juste du mal avec mon swing. Ouais, c’est assez compliqué là-bas, alors j’essaie juste de faire des pars. Il y avait beaucoup de vents de travers sur les tees, donc il était difficile d’atteindre les fairways. Je peux certainement le frapper mieux que ce. »

Le champion de l’Open Cameron Smith, Brooks Koepka et le champion en titre Justin Thomas ont tous affiché des 72 d’ouverture, avec le premier leader Kazuki Higa également sur le même total après avoir annulé quatre birdies consécutifs au début de son tour en laissant tomber cinq coups sur ses quatre derniers trous.

Contrairement à Higa, Tony Finau et Xander Schauffele ont surmonté des départs désastreux pour terminer également à deux pour la journée. Finau avait été six au tournant, tandis que Schauffele avait laissé tomber quatre coups dans ses trois premiers trous.

Jordan Spieth a commencé sa tentative de terminer le Grand Chelem en carrière avec un trois sur 73, étant entré dans l’événement avec une blessure au poignet, tandis que Rahm s’est laissé une bataille pour faire la coupe après avoir égalé le deuxième tour d’ouverture le plus élevé de sa PGA. Carrière de tournée.

Rahm a accumulé cinq bogeys dans une séquence de six trous sur son chemin vers un 76 au premier tour, le laissant 11 coups derrière Cole aux côtés du champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et du vainqueur AT&T Byron Nelson de la semaine dernière Jason Day.

