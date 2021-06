Bryson DeChambeau à la portée d’un deuxième US Open consécutif

La tentative de Bryson DeChambeau de se répéter en tant que champion de l’US Open a failli dérailler lors d’un premier tour rempli de commandes sauvages et de fers de mauvaise qualité.

Le meurtrier de balle de golf musclé s’est rassemblé tard dans ce tour, a utilisé un swing de rêve pensé pour mieux jouer dans le prochain et est allé dans la bonne direction le jour du déménagement lorsque plusieurs joueurs de renom se sont trompés.

Et ça, Brooksy ?

DeChambeau a enregistré sa première ronde sans bogey dans un championnat majeur samedi, tirant un 68 de moins de 3 à Torrey Pines pour se déplacer à deux coups de la tête avant la ronde finale.

Maintenant, il a une chance d’obtenir le silencieux ultime dans sa querelle en cours avec Brooks Koepka: le rejoindre dans le club consécutif de l’US Open.

J’étais certainement heureux de repartir sans erreur aujourd’hui, a déclaré DeChambeau. Vous devez être vraiment patient ici dans ces majors. C’est quelque chose qui n’est pas facile à faire.

Rien ne semblait facile pour DeChambeau pour commencer le premier tour de jeudi. Il a eu trois bogeys consécutifs à partir du n ° 11 pour en franchir 4 et semblait se diriger vers une sortie rapide.

Quelques birdies tardifs l’ont aidé à récupérer un 73 et il s’est dirigé vers le stand pour trier son swing, frappant des balles sous les lumières après le départ de tout le monde.

L’épiphanie de DeChambeau en gardant son poignet droit plié un peu plus longtemps lors de l’impact n’est venue que plus tard, lorsque son esprit inconscient mais toujours en rotation a imaginé une solution. Sa vision nocturne s’est concrétisée lorsque la somme est arrivée, sous la forme d’un 69 au deuxième tour qui l’a mis en vue des leaders à égalité.

DeChambeau a suivi Richard Bland et Russell Henley par cinq pour commencer le troisième tour et est allé droit à l’ébréchage, frappant un putt de birdie de 7 pieds sur le premier trou par-4. Il a ajouté des birdies aux numéros 6 et 13, mais ce sont des arrêts cruciaux qui l’ont aidé à éviter les bogeys de sa carte.

DeChambeau a dû faire une chute après avoir frappé son drive dans le canyon à droite du septième trou par 4, mais a frappé son approche d’un mensonge nu à sept pieds et a réussi le putt. Après avoir mal frappé un tir d’approche de 95 verges au 14e par 4, DeChambeau a coupé le rough emmêlé et a réussi un putt de 20 pieds.

Mes premiers passages dans les majors, je n’ai pas réussi ou presque réussi, a-t-il déclaré. J’ai l’impression que je commence à comprendre le golf de championnat majeur et comment y jouer et comment gérer mon jeu, mon attitude et juste mon niveau de patience.

Il s’est même couché.

DeChambeau a frappé un drive de 332 verges dans le bunker gauche le 18 et, face à un deuxième tir de 204 verges, a envisagé de tenter le green en deux. Il n’a pas aimé le mensonge et a changé de tactique, mais son tir en lay-up a tourné à gauche dans la première coupe de rough.

Un troisième coup solide a atterri à côté du trou, a gravi la pente au milieu du green et n’a pas reculé d’une manière ou d’une autre. Il a réussi deux coups roulés de 33 pieds pour le par.

Le ballon n’a pas reculé comme je le pensais, mais je me suis de nouveau donné une chance de faire un birdie, a-t-il déclaré.

DeChambeau est resté fidèle à la même stratégie qu’il avait utilisée pour gagner à Winged Foot l’année dernière, frappant le conducteur sur presque tous les trous et le coupant lorsqu’il trouve le rough noueux. Certains de ses entraînements les plus fous se sont soldés par de bons mensonges où les fans ont piétiné l’herbe, ce qui, sans surprise, fait partie des calculs de l’esprit le plus déductif du golf.

Tout cela faisait partie de la stratégie, a-t-il déclaré. Je savais qu’il y aurait des gens qui marcheraient et piétineraient, et si c’était un mauvais mensonge, je peux toujours le faire courir jusqu’à l’avant du green et le frapper à partir de là.

La stratégie des muscles et du cerveau a conduit aux 67 premiers tours de championnat sans un bogey pour DeChambeau, le mettant en position de rejoindre Koepka et Curtis Strange en tant que seuls joueurs au cours des 50 dernières années à remporter des Internationaux des États-Unis consécutifs.

Que Koepka n’ait pas bougé samedi, il a tiré 71 lors d’une journée idéale pour marquer devait ajouter à la joie de DeChambeau, même s’il ne l’a pas dit.

Il y aura l’équipe Bryson, l’équipe Brooks là-bas, et hé, continuez comme ça, a déclaré DeChambeau. J’en suis heureux.

Il sera encore plus heureux dimanche s’il obtient le dernier mot avec un deuxième US Open consécutif.

