Après avoir tiré un 71 dans sa manche à l’Open de Sandwich, près de la côte britannique du Kent, Dechambeau a blâmé son pilote Cobra Radspeed, un club qui avait été spécialement conçu pour lui par le fournisseur, en déclarant : « Le chauffeur est nul.

« Ce n’est pas un bon visage pour moi et nous essayons toujours de comprendre comment réparer les ratés. Je vis sur le fil du rasoir.

« C’est un terrain de golf assez court, donc quand je frappe le driver et que ça ne va pas sur le fairway, si ce n’est pas dans la première coupe, c’est dans le foin. C’est difficile pour moi d’aller sur le green et de contrôler ça. »

Cobra, cependant, n’allait pas accepter les critiques de Dechambeau sans riposte. Ben Schomin, qui est le directeur des opérations de tournée pour Cobra-Puma Golf, a riposté à Dechambeau, suggérant que l’association de l’Américain avec le groupe leur a causé des maux de tête répétés.

« C’est juste vraiment, vraiment douloureux quand il dit quelque chose d’aussi stupide« , a déclaré Schomin. « Il n’a jamais été vraiment heureux, jamais. C’est très rare où il est heureux. Tout le monde se penche en arrière. »

Le driver en question a été minutieusement conçu pour répondre aux exigences spécifiques de Dechambeau – avec le club un pouce plus court que la norme ordinaire et la face du club inclinée à seulement cinq degrés au lieu des 16 habituels.

Cobra a également utilisé la technologie pour analyser le swing de Dechambeau afin de mieux comprendre les exigences spécifiques dont il a besoin dans ses clubs, mais Schomin dit que les plaintes de Dechambeau le font ressembler à « un enfant de huit ans« .

« Nous essayons de mettre cela dans le pipeline plus rapidement et Bryson le sait, » il a dit. « C’est comme un enfant de huit ans qui se fâche contre toi. Ils peuvent s’envoler et dire : « Je te déteste », mais ensuite tu dis : « Ouah, non, tu ne le fais pas.

« Nous savons qu’en tant qu’adultes, ils ne le pensent pas vraiment et je sais que si j’accusais Bryson maintenant et que je lui demandais : « Pourquoi diable avez-vous dit ça ? », il dirait qu’il ne voulait pas vraiment le dire – mais c’est toujours pas cool. »

Dechambeau, cependant, a depuis présenté des excuses pour sa dernière explosion qui, admet-il, était « très peu professionnel« . »Le commentaire que j’ai fait aujourd’hui dans mon entretien post-tour était très peu professionnel« , a-t-il écrit sur Instagram.

« Mes frustrations et émotions sur la façon dont j’ai conduit la balle aujourd’hui ont débordé. Je suis nul aujourd’hui, pas mon équipement.

« Cobra et moi travaillons ensemble depuis plus de cinq ans et font partie des personnes les plus travailleuses de l’industrie du golf et fabriquent un produit incroyable. Leur équipe est comme une famille pour moi – en particulier Ben Schomin, qui a été là pour moi à chaque étape depuis le début de ma carrière.

« Je regrette profondément les mots que j’ai utilisés plus tôt. Je suis implacable dans la poursuite de l’amélioration et de la perfection. Une partie de cela me rend parfois extérieurement frustré. Avec les nouvelles vitesses que j’obtiens, mon jeu est un travail constant et le contrôle de mes émotions aussi. »