Jockeys Bryony Frost et Harry Cobden sont tous deux en voie de guérison après avoir subi de lourdes chutes le jour du Grand National à Aintree.

Cobden a été soigné à l’hôpital universitaire d’Aintree après que lui et Lucky One aient touché le sol dans le Betway Mersey Novices ‘Hurdle, et bien que le cheval n’ait pas été blessé, Cobden a subi des blessures au visage et a été suspendu pour le reste de la carte.

Son tour du Grand National, le Give Me A Copper, formé par Paul Nicholls, est allé à Sean Bowen et a été arraché avec deux barrières à gauche pour sauter dans la grande course.

Frost a ensuite subi une chute tout aussi croustillante lors de sa séparation avec Yala Enki au-dessus de la 20e clôture du National et a également été transporté à l’hôpital et gardé sous observation jusqu’à tard dans la soirée de samedi.

Harry Derham, entraîneur adjoint de Nicholls, a confirmé que les deux coureurs ont depuis quitté l’hôpital, en disant: «J’étais avec eux la nuit dernière et ils étaient tous les deux très endoloris et raides, mais bien.

« Quand je suis rentré tard hier soir, ils allaient bien. Ils sont tous les deux sortis de l’hôpital, je les ai ramenés à la maison. »

Nicholls s’est rendu sur Twitter pour fournir des mises à jour sur les coureurs, qui sont tous deux attachés à son chantier Ditcheat.

« Je viens de voir Bryony, elle est un peu raide et endolorie, mais elle pourra, espérons-le, rouler à partir du milieu de la semaine prochaine et être apte à monter sur Frodon (à Sandown, le 24 avril) », a-t-il déclaré, avant d’ajouter: a parlé à Harry Cobden et il est debout et se sent bien et juste un peu endolori, il donnera une mise à jour dans les prochains jours pour savoir quand il pourra à nouveau rouler. Excellente nouvelle. «

Cobden a réitéré la mise à jour de Nicholls via son propre compte Twitter un peu plus tard, remerciant le personnel de l’hippodrome et de l’hôpital pour leurs soins.

«Merci pour tous vos aimables messages concernant ma chute d’hier», a-t-il déclaré.

« Je me sens battu et meurtri mais heureusement, il n’y a pas de pause.

« Je suis de retour à la maison maintenant et sur la voie de la guérison. Un grand merci à tout le personnel médical des courses d’Aintree et de l’hôpital d’Aintree. »

Frost a posté une image d’elle-même avec un œil au beurre noir sur Instragram, suivie d’une légende qui disait: « Merci pour tous les gentils messages que j’ai reçus. J’ai l’air d’avoir un fard à paupières violet douteux mais je je me sens mieux que ce que je regarde!

«Mon objectif est de reprendre la course au milieu de la semaine prochaine. Je dois passer un test de commotion cérébrale pour être apte à rouler. Sachant que j’ai un sentiment positif, Sandown sera une cible réaliste pour être à 110% prêt et en forme.

« Faire partie de l’équipe de Paul Nicholls est l’un des meilleurs, non seulement parce que nous pouvons monter certains des meilleurs chevaux du pays, mais lorsque nous avons des jours difficiles, tout le monde se rallie. Merci à l’équipe. »