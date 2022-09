Bryden Winsby – Kelowna Capital Nouvelles

Bryden Winsby – Candidat au Conseil

UN:

Gérer une croissance continue et rapide est un défi pour toute communauté. Nous devons suivre les principes de la croissance intelligente, ce qui signifie s’efforcer de faire en sorte que le développement se poursuive sans exercer de pression excessive sur les infrastructures existantes, maintienne l’ambiance qui attire les gens à vivre ici en premier lieu et offre les commodités qui correspondent aux besoins actuels et futurs. d’une population croissante.

Quant à l’énigme du logement accessible, j’aimerais voir la ville payer plus que du bout des lèvres. Il pourrait, par exemple, travailler avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour élaborer ce que la SCHL appelle un plan d’action pour le logement, rassemblant les intervenants pour obtenir une image claire de la situation et déterminer des moyens d’offrir les types d’options de logement qui pourraient et devraient être disponible.

B :

Bien que l’embauche de plus de policiers puisse sembler être une réponse raisonnable, ce n’est pas la solution. Il faut s’attaquer aux causes profondes de la criminalité. C’est du ressort des gouvernements provincial et fédéral. Le gouvernement local n’a pas les ressources nécessaires pour s’occuper des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Cependant, le conseil peut exercer de fortes pressions pour améliorer les programmes sociaux et apporter des changements au système de justice pénale, comme empêcher les délinquants prolifiques de nos rues pendant de plus longues périodes.

C :

Bien que d’autres améliorations soient nécessaires pour l’artère la plus achalandée de notre ville, le chemin Boucherie, les problèmes de circulation les plus graves surviennent le long de l’autoroute 97, qui, encore une fois, est essentiellement de compétence provinciale. Des millions de dollars ont été dépensés il y a quelques années pour étudier la question, en partie pour développer ce qu’on appelait la Central Okanagan Integrated Transportation Strategy, mais cet effort a été avorté lorsque le gouvernement libéral de la Colombie-Britannique a été renversé.

Nous n’avons pas besoin de plus d’études. Nous avons besoin de solutions qui peuvent être mises en œuvre avant d’envisager sérieusement un deuxième passage à niveau – réduire le nombre de feux de circulation et construire des échangeurs, par exemple. Bien qu’une augmentation spectaculaire de l’utilisation du transport en commun puisse être une solution à long terme, ce n’est pas une attente réaliste à court terme.

RÉ:

Je n’ai pas de célébrité préférée de l’Okanagan. Pardon.

