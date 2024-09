Bryden Pelletier s’efforce d’améliorer la santé physique et mentale des pompiers

Le parcours de Bryden Pelletier jusqu’à devenir chef de la santé, de la sécurité et du bien-être au travail auprès des services d’incendie de Vancouver a été inhabituel, mais ce parcours lui a permis d’avoir un impact significatif sur la santé et la sécurité de ses collègues pompiers.

L’implication syndicale au début de sa carrière a incité Pelletier à s’impliquer dans le domaine de la santé et de la sécurité – c’était un domaine dans lequel il pouvait avoir un impact, même en tant que l’un des membres les plus juniors du ministère. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, il a assumé un rôle de leadership au sein du syndicat ainsi qu’au sein du ministère, tirant parti de son expérience en matière de pertes massives et de pandémies pour coprésider le groupe de travail du ministère sur la COVID. Ce travail a finalement conduit à une offre d’emploi pour son poste actuel, où Pelletier défend de nombreuses initiatives visant à rendre le travail plus sécuritaire pour les pompiers de son service et au-delà.

L’une de ces initiatives est First Responder Cardiology Research Education and Early Detection, un programme de dépistage sanguin en coopération avec l’Université de la Colombie-Britannique et Sports Cardiology BC.

« Cela a commencé comme un projet pilote de deux ans au cours duquel nous avons effectué des tests de cardiologie », explique Pelletier. « Une personne m’a téléphoné à l’improviste ; il a été dépisté et ils ont trouvé un blocage de stade 4 dans leur artère descendante antérieure gauche, également connue sous le nom de « faiseuse de veuves ».. Il avait 92 à 99 pour cent de blocage de cette artère et environ 70 pour cent de chances d’avoir une crise cardiaque cette année-là ; s’il en avait un, il y avait environ 90 pour cent de chances qu’il en meure. Il m’a dit cela et a ensuite dit : « Merci. Grâce à vous, je passe plus de Noëls avec mes enfants maintenant. Cela m’a vraiment touché.

Le programme a depuis évolué pour dépister d’autres maladies professionnelles présumées, notamment le dépistage annuel des cancers professionnels reconnus par WorkSafe BC. Les participants seront dépistés pour un marqueur de cancer différent chaque année pendant cinq ou six ans, puis reviendront au début et répéteront la même séquence de dépistage. L’espoir est que le dépistage systématique permettra de détecter – et de traiter – plus tôt les cancers ciblés, améliorant ainsi les résultats pour les patients.

« C’est génial de tester, d’obtenir une détection précoce et de proposer des interventions aux individus », note Pelletier, « mais nous ne faisions encore rien en amont pour prévenir ces maladies. »

Miser sur la prévention

Il existe de plus en plus de preuves que les substances per- et poly-fluoroalkyles (PFAS), cancérigènes connus qui constituent la barrière contre l’humidité dans l’équipement de pompier, sont absorbées par la peau. Pelletier a donc travaillé avec le comité local du syndicat sur l’habillement pour surveiller les recherches émergentes et les réponses des fournisseurs sur le marché.

« Dès que des équipements non fluorés (sans PFAS) ont été disponibles et ont passé avec succès tous les tests, nous nous sommes lancés dans cette voie. Nous avons pu rencontrer rapidement les fabricants, élaborer un programme et être les premiers en Amérique du Nord à passer une commande sans PFAS », dit-il.

Pleins feux sur la santé mentale

Une autre initiative mise en œuvre par Pelletier vise à aider les pompiers en probation à s’adapter à leurs nouveaux rôles et à les doter des compétences d’adaptation dont ils ont besoin pour gérer leur santé mentale.

« Au cours de leur première année, ces personnes peuvent être confrontées à la mort pour la première fois de leur vie. Ils ont affaire à certaines personnes qui peuvent ressembler à des membres de leur famille. Ils essaient de se faire une idée de la mort chez des individus de leur âge. Et ils font face à un travail stressant, sur lequel d’autres personnes et les pompiers comptent sur eux pour prendre les bonnes décisions. Cela représente beaucoup de pression », explique Pelletier.

« Nous avons donc créé une cohorte d’un an de pompiers stagiaires. La nouvelle classe de recrues rencontre périodiquement un psychologue afin de partager ses expériences. Ils vivent probablement des expériences similaires en tant que classe de stagiaires/recrues, alors nous les amenons à en parler également », explique Pelletier. « Nous sommes enthousiasmés par ce que nous pensons que cela peut faire non seulement pour notre travail, mais aussi comme prochaine étape en matière de santé mentale pour tous les services d’incendie à l’avenir. »

La première cohorte a été lancée en août et a reçu des commentaires très positifs de la part des participants, mais Pelletier admet qu’il faudra des années avant de savoir si le programme est un succès. Mais il note : « Au moins, on avance. Nous faisons une supposition éclairée et si nous tombons, au moins nous tomberons en avant au lieu de reculer. Ensuite, nous nous ajusterons au fur et à mesure que nous avançons.

Cette idée d’aller de l’avant résonne dans les conseils de Pelletier aux autres professionnels de la santé et de la sécurité qui tentent d’initier le changement : « Vous devez prévoir du temps dans votre emploi du temps pour réfléchir à deux ou trois ans dans l’avenir : quel sera votre plus gros problème ? Que pouvez-vous faire maintenant ?

