Bryce Young n’est pas une chose sûre, car aucun QB ne l’est. Mais le battage médiatique autour de lui se construit

Martin Rogers FOX Sports Insider

Si le football se trompe sur Bryce Young – oui, le football, c’est aussi unanime – alors il y a de l’œuf sur le visage de tout le monde. Peut-être que le jeu est devenu trop technique et donc trop imprévisible. C’est peut-être juste qu’aucun d’entre nous n’en sait autant que nous le prétendons – écrivains, joueurs, entraîneurs, tout le monde.

Peut-être que Young ne réussira pas pour les Panthers de la Caroline, car, au cas où vous auriez besoin de le rappeler, même les quarts-arrière les mieux notés, les plus vantés et apparemment idéaux ne se déroulent pas toujours comme prévu lorsqu’ils passent de l’université aux pros.

Mais ça n’en a pas l’air, n’est-ce pas ?

Le QB des Panthers a le sentiment de « ne pas manquer » à son sujet, et ce sentiment ne ralentit pas alors que la nouvelle campagne se rapproche de plus en plus avec une hâte sans vergogne.

Le vainqueur du trophée Heisman de l’Alabama se comporte comme quelqu’un qui sait que des temps difficiles arrivent, mais qui a la plus grande confiance en sa capacité à rencontrer et à surmonter ces obstacles.

Les discussions autour de lui dans la ligue ne sont pas des chuchotements timides, c’est un bourdonnement féroce, et si vous vous approchez de la Caroline, le bruit est carrément assourdissant.

Dommage un peu l’entraîneur-chef des Panthers Frank Reich, car il a la double tâche d’essayer de créer de l’excitation dans son équipe à partir de sa base de fans souffrante et d’essayer également de la tempérer, de peur que le battage médiatique ne devienne incontrôlable.

Reich semble partager son temps ces jours-ci en parlant de toutes les raisons pour lesquelles Young est un joueur spécial capable d’avoir un fort impact instantané, avec des récits édifiants historiques expliquant pourquoi il pourrait ne pas le faire.

Il s’extasie sur le leadership de Young et ses lectures, sa présence et sa capacité d’adaptation. À propos de choses qu’il a vues de près avant le match d’ouverture de la pré-saison de samedi contre les Jets de New York qui n’auraient pu être que devinées avant qu’il ne soit nommé n ° 1 au classement général.

Quant à la partie mise en garde…

« Patrick Mahomes s’est assis sur le banc lors de son année recrue », a déclaré Reich à Sports Illustrated. « Peyton Manning avait entre 3 et 13 ans. Troy Aikman avait entre 1 et 15 ans.

Bryce Young finira-t-il par être le meilleur QB du repêchage de la NFL 2023?

« La liste s’allonge encore et encore. Il s’agit donc d’un projet de deux à quatre ans. … avec un sentiment d’urgence pour gagner chaque match et tirer le meilleur parti de chaque jour. Ces deux choses peuvent être vraies. »

Ne vous méprenez pas ici: vous n’avez pas besoin d’être particulièrement compétent pour lire entre les lignes pour comprendre que Reich est extrêmement enthousiasmé par Young et ce qu’il peut faire pour la franchise.

Ses coéquipiers disent la même chose et cela ne ressemble pas à des platitudes. Les nouveaux collègues de Young ont mentionné à maintes reprises que tout semble être juste, de sa conduite à sa maturité, en passant par sa volonté d’absorber de nouvelles informations, de les faire tourner un peu dans sa tête et de comprendre comment cela correspond à son jeu. le meilleur.

« C’est difficile de ne pas (l’aimer) », a déclaré le secondeur Brian Burns plus tôt cet été. « Il a mis un sacré cachet sur le vestiaire. Il se promène avec ce genre d’humble « mais je sais que je suis le genre de merde ». Il sait qu’il l’a, mais il est humble avec ça. »

[Auman: Panthers QB Bryce Young impresses new teammates: ‘He comes to work’]

Ensuite, il y a eu un sceau d’approbation qui n’était pas prévu, quand Aaron Rodgers a profité des pratiques conjointes Jets-Panthers pour donner une évaluation élogieuse de Young.

« J’ai adoré le regarder à l’université », a déclaré Rodgers aux journalistes. « J’aime son comportement. J’aime son mouvement. J’aime la façon dont il lance. Je pense que Carolina est entre de bonnes mains. »

Les Panthers se retrouvent avec une opportunité fascinante dans une division qui devrait être parmi les plus faibles de la NFL. La Caroline pourrait être un concurrent pour le NFC South, avec des cibles entrantes respectables DJ Chark, Adam Thielen et l’ailier serré Hayden Hurst, ainsi qu’un jeu de course qui ne s’est pas déroulé comme prévu lorsque Christian McCaffrey est parti. Les Panthers ont une solide ligne offensive et ont ajouté Miles Sanders cette intersaison.

Avant le repêchage, il y avait un énorme intérêt pour le corps QB, avec CJ Stroud et Anthony Richardson rejoignant Young dans le top quatre. Il y en aura plus au fur et à mesure que la saison avance, avec le match potentiel Young / Stroud, Texans aux Panthers le 29 octobre, fermement encerclé sur le calendrier.

La semaine 1 voit une visite à Atlanta pour affronter les Falcons le 10 septembre, ce qui sera notre première occasion de voir ce que fait Young dans le feu d’un match de saison régulière.

Vous n’entendrez aucune inquiétude quant à savoir si Young est assez bon, et s’il y a des raisons de faire une pause, elles tournent autour de sa taille et si son cadre de 5’10 et changement peut résister aux rigueurs de la ligue.

« Tout ce que vous entendez de Bryce Young est exactement ce à quoi vous vous attendez », a déclaré Geoff Schwartz, analyste de FOX Sports NFL, sur « The Herd » de FS1. « Les rapports de dépistage ont déclaré que mentalement, il était vraiment très en avance sur les autres QB et tout ce que vous entendez de Carolina est la même chose. Il fait des choses que les joueurs de première année ne font généralement pas dans une infraction.

Combien croyez-vous en Bryce Young ?

« La question est la taille – comment va-t-il réagir lorsqu’il sera touché les deux premières fois? Les Panthers peuvent certainement gagner la division s’il reste en bonne santé. Mais c’est ma préoccupation, il va avoir de gros joueurs de ligne qui lui tomberont dessus, peut-il il reste en bonne santé? »

Il a été rapporté que Young avait déjà ajouté du volume pour se rendre plus durable et capable de résister à ce qui l’attendait.

Il voudra peut-être aussi pomper un peu de fer sur ces épaules, car les attentes qui lui sont faites sont lourdes.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

