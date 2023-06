Bryce Young n’a même pas eu besoin d’un mois pour prendre QB1 à Andy Dalton

Le choix n ° 1 Bryce Young n’a pas perdu de temps pour revendiquer le poste de QB1 pour les Panthers de la Caroline.

Les Panthers de la Caroline ont utilisé le premier choix au classement général en avril pour sélectionner le quart-arrière de l’Alabama et vainqueur de Heisman 2021, Bryce Young. Les fans s’attendaient bien sûr à ce que Young assume le rôle de QB1 en Caroline.

Lorsque les OTA ont commencé il y a deux semaines, cependant, les Panthers ont désigné Andy Dalton, 35 ans, comme quart partant de l’équipe. Le vétéran a partagé les représentants de la première équipe avec Young, mais il était le partant nominal.

Ce n’est plus le cas.

Bryce Young franchit la prochaine étape pour devenir QB partant des Panthers de la Caroline

Jeudi, les Panthers ont officiellement élevé Young au poste de QB1. Selon David Newton d’ESPNDalton a commencé à prendre des représentants de la deuxième équipe et continuera à ce titre pour le reste du camp.

« C’est juste la prochaine étape. Nous avons eu quelques semaines pour regarder Andy. Andy a continué à se produire à un très haut niveau. Nous essayons juste de préparer notre équipe. Tout tourne autour de ce qu’il y a de mieux pour notre équipe, et ce n’était donc que la prochaine étape. – L’entraîneur-chef Frank Reich, via ESPN

La sagesse du vétéran de Dalton et son expérience de haut niveau dans la NFL seront sans aucun doute précieuses pour Young dans la salle QB des Panthers. Même les meilleures recrues font face à des courbes d’apprentissage abruptes dans la NFL. Le jeune de 5 pieds 10 pouces est sous-dimensionné pour sa position, mais le compense avec un esprit acéré et un canon absolu.

Il a gagné le respect de « tout le monde dans le vestiaire », selon le receveur DJ Clark. Les Panthers se concentreront sur la croissance interne et le développement la saison prochaine, plus que sur la victoire. Young, cependant, a le talent d’avoir un impact immédiat. Il aura également beaucoup à prouver en tant que l’un des trois QB pris avec les quatre premiers choix en avril. Les Panthers espèrent qu’il se séparera de CJ Stroud de Houston et d’Anthony Richardson d’Indianapolis.

Young a commencé pendant deux ans en Alabama, sans doute le meilleur programme de football universitaire fonctionnant au plus haut niveau de compétition. Il n’y a pas de meilleur pipeline prospect-pro dans le sport, à l’exception peut-être du rival de la SEC UGA.

Les lumières de Charlotte, franchement, ne seront pas à moitié aussi brillantes que celles de Tuscaloosa. Young ne devrait pas avoir de mal à jouer sous pression et à rester calme dans la NFL. Il s’agit plutôt de savoir si sa petite taille peut ou non résister aux rigueurs et à l’athlétisme du football professionnel.

Il était le premier choix, donc les Panthers pensent clairement qu’il peut prospérer. Maintenant, il aura la chance de le prouver dès le premier jour.