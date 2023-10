Ben Arthur Journaliste de l’AFC Sud

Lors de la finale 2019 de la vitrine Elite 11, une compétition de renommée nationale pour les meilleurs quarts-arrières du football au lycée, Bryce Young a regardé son compatriote senior montant CJ Stroud vivre son moment.

Les deux faisaient partie de la même équipe 7 contre 7. Il y avait quatre équipes à l’événement de Dallas, avec cinq quarts par équipe.

Young était le phénomène de la jeunesse ; celui sur les radars nationaux depuis le collège. Considéré comme l’un des meilleurs quarts-arrière du pays au lycée Mater Dei (Santa Ana, Californie), Young a été l’un des premiers joueurs invités à la finale Elite 11. D’un autre côté, il y avait Stroud, l’un des dernier joueurs invités. Il était la recrue méconnue. Il s’était frayé un chemin jusqu’à l’événement après avoir impressionné lors de deux vitrines régionales des mois auparavant. Il n’est devenu étudiant à temps plein qu’au cours de sa première année au lycée de Rancho Cucamonga (Californie), peu connu au niveau national.

Mais c’est Stroud qui a volé la vedette. Un seul d’entre eux a pu disputer les derniers matchs alors que son équipe visait le championnat Elite 11. Stroud a saisi l’opportunité en route vers les honneurs Elite 11 MVP qui ont surpris tout le monde, envoyant son recrutement à travers la stratosphère et vers un éventuel engagement envers l’Ohio State.

À travers tout cela, Young a été un coéquipier « incroyable », selon Brian Stumpf, directeur de l’Elite 11.

“Il a vu ce que faisait CJ”, a déclaré Stumpf à FOX Sports. “Il l’a respecté, mais il a également réalisé sur le moment – et il en a parlé – ce que cela signifiait pour CJ en ce qui concerne le fait d’être vu. … Il ne frappait pas le ballon sur la touche et ne montrait aucune sorte de déception. … Pour CJ et ce qu’il faisait, il a réalisé à ce moment-là que c’était tellement incroyable et énorme pour lui et il ne faisait que le soutenir.

C’est dans cela que leur relation est enracinée.

Les deux amis proches, les deux premiers choix du repêchage de cette année, s’affronteront pour la première fois dans la NFL dimanche, lorsque les Panthers de Young (0-6) accueilleront les Texans de Stroud (3-3) au stade Bank of America de Charlotte ( 13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

“C’est vraiment cool”, a déclaré Stroud mercredi. “C’est une bénédiction de savoir que nous venons de la même région, que nous avons grandi en nous connaissant et que nos parents se connaissent. Nos mères sont très proches. Nos pères se connaissent. C’est cool de voir quelqu’un pendant son voyage. du lycée à l’université et maintenant dans la ligue. C’est une bénédiction d’avoir un frère comme celui-là qui traverse le même type de lutte et le même type de pression et des choses comme ça. Nous parlons beaucoup de ce genre de choses pendant l’intersaison. “

“Il n’a pas bronché” – Mark Schlereth et Chris Myers à propos de la performance courageuse de CJ Stroud lors de la victoire

Les deux hommes ont souri en parlant l’un de l’autre aux journalistes cette semaine.

Stroud a déclaré qu’ils étaient devenus proches “probablement après le lycée”, mais qu’ils se connaissaient depuis le collège, lorsqu’ils se sont affrontés au basket-ball de l’AAU. Young a joué pour les Inland Empire Ducks ; Stroud avec les Steelers de Pomona Valley.

“Ils nous l’ont proposé”, se souvient Stroud. “Je me souviens que nous avons joué sous la pluie. Il a fait un très bon match. J’ai très mal joué.”

Le basket-ball fait depuis lors partie de leur relation, même si leur carrière a décollé dans le football.

Ils font du cerceau « tout le temps », selon Stroud. Le processus d’avant-projet ne fait pas exception.

[Panthers’ Bryce Young vs. Texans’ C.J. Stroud: What to expect in their first matchup]

“Nous avons des jeux différents”, a expliqué Young. “Je suis plutôt un pointeur (garde). C’est un tireur. Il peut tirer. Il a une sangle. C’est un tireur, un joueur du type off-the-attrapé. Je suis sur le ballon.”

Stroud a noté que Young est un « fauteur sournois ».

“Il vous vérifiera manuellement et lorsque vous essaierez de monter, il bougera simplement sa main pour que vous pensiez que sa main sera là et vous obtiendrez la faute et cela fera échouer votre tir sauté”, a déclaré Stroud. “Il parle un peu. Donc un peu de tout. Il est peut-être petit, mais il est assez fort. Il est au ras du sol. … J’essaie de le mettre au poste et parfois, ça ne marche même pas. Il J’ai un très bon manche et j’ai un bon manche aussi, donc c’est là que nous essayons de nous rapprocher.”

L’ascension de Stroud dans la NFL a été rapide. Il a déjà ressemblé à un quart-arrière de franchise pour les Texans. Au début de la semaine 8, Stroud a un taux d’achèvement piéton (à 59,6 %, il se classe au deuxième rang parmi les quarts qualifiés, selon Pro Football Reference), mais il a le taux d’interception le plus bas de la ligue (0,5 %) et se classe troisième en verges ajustées par tentative. (8,4), 10e pour les verges par la passe (1 660) et 12e pour le taux de touché (4,2 %). Il a battu le record de la NFL de Dak Prescott pour le plus grand nombre de passes consécutives sans interception pour commencer une carrière lors de la victoire de Houston contre la Nouvelle-Orléans lors de la semaine 6.

Stumpf pense que le départ rapide de Stroud commence par sa confiance en lui-même, qu’il a observée lors du circuit Elite 11 2019 qui l’a mis sur la carte en tant que recrue universitaire.

Qu’il s’agisse de matchs à 7 contre 7 ou d’une compétition de précision, Stroud a élevé son niveau de jeu dans les grands moments. Après les séances d’entraînement de 2 heures et demie, lorsque d’autres participants d’Elite 11 parlaient aux médias ou à leurs familles, Stroud restait sur le terrain pour travailler sur sa connexion avec les receveurs.

“Nos événements sont tout un spectacle et il y a beaucoup de cloches, de sifflets et de choses qui peuvent honnêtement se distraire et cela en fait partie”, a déclaré Stumpf. “Chaque fois qu’il était temps de faire du football, (Stroud) se concentrait hors du commun. … En vérité, beaucoup de gens disent qu’ils vont profiter d’une opportunité ou en tirer le meilleur parti, mais nous n’avons jamais vu rien de tout à fait à ce niveau d’un gars qui a vraiment profité de tous les avantages et a tiré le meilleur parti de l’opportunité et de l’expérience et en a tiré le meilleur parti.

Choix n°1 au classement général, Young a connu des difficultés au début de sa carrière avec la Caroline, la seule équipe sans victoire de la NFL. Parmi les quarts qualifiés, l’ancien vainqueur du trophée Heisman se classe dans la moitié inférieure et troisième de la ligue pour plusieurs indicateurs clés : verges ajustées par tentative (31e), verges par la passe (30e), note des passeurs (29e), taux de réussite (23e) et touchdowns (22e). L’entraîneur des Panthers, Frank Reich, a confié les tâches de jeu au coordinateur offensif Thomas Brown dans l’espoir que cela déclenche l’offensive.

Stumpf pense que Young, qui a joué en Alabama, va renverser la situation.

“Tout ce qu’il connaît, c’est le succès”, a déclaré Stumpf. “Tout ce qu’il sait, c’est comment gagner et diriger et je pense qu’une fois qu’ils auront un peu plus de choses autour de lui (en Caroline), vous allez le voir décoller. Peut-être vers la fin de cette année, mais probablement plus en 2024. ”

Interrogé sur la pièce de Young, Stroud ne croit pas que son ami soit en difficulté.

“C’est ce que pensent les gens quand vous ne gagnez pas et que vous avez un turnover ici ou là”, a-t-il déclaré. “Bryce joue un très bon football. Je ne pense tout simplement pas que les gens le regardent en profondeur. Si vous êtes un quarterback, vous savez. Je pense qu’il joue très bien.

“Bien sûr, il y a toujours des choses que l’on peut nettoyer”, a-t-il ajouté. “Je peux nettoyer beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour être son entraîneur. Je suis là juste pour le soutenir. Nous nous sommes envoyés des SMS il y a quelques semaines juste pour prendre des nouvelles et ce n’était pas rien à propos du football. pas notre relation.

Il est là pour Young, de la même manière que Young était là pour lui.

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a auparavant travaillé pour le réseau Tennessean/USA TODAY, où il a été le scénariste des Titans pendant un an et demi. Il a couvert le Seattle Seahawks pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .