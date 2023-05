Bryce Young disparaît derrière la ligne offensive des Panthers au premier entraînement

Le choix de premier tour des Panthers de la Caroline, Bryce Young, avait l’air encore plus petit lors de son premier entraînement.

Ce n’était peut-être pas dans les coussinets, mais le quart-arrière des Panthers de la Caroline, Bryce Young, avait l’air bien en dessous de 6 pieds lors de son premier entraînement avec l’équipe.

La taille allait toujours être un point de friction dans l’évaluation de Young sortant de l’Alabama. Bien que je ne pense pas que ce sera un problème majeur pour lui, cela dépend de sa capacité à maintenir son athlétisme et à pouvoir jouer en dehors de sa poche. Bien sûr, il devra lancer des fléchettes derrière une ligne offensive qu’il n’a aucun espoir de voir. Si Drew Brees l’a fait, pourquoi Young ne pourrait-il pas le faire ?

Sans le maillot d’entraînement rouge, vous ne pourriez probablement pas voir Young dans cette vidéo devenue virale.

La taille de Young n’aura pas d’importance, tant qu’il est en bonne santé et que le jeu finit par ralentir pour lui.

La ligne offensive des Panthers de la Caroline domine Bryce Young lors de son premier entraînement

Même si le nouvel entraîneur-chef des Panthers, Frank Reich, n’a pas fait de quarts courts jusqu’à très récemment, prendre le jeune n ° 1 au classement général était la bonne décision à prendre lors du repêchage de la NFL 2023. Carolina est passée du n ° 9 à un accord avec les Bears de Chicago que je ne comprends toujours pas vraiment du point de vue de Chicago. Young devait être le premier joueur pris car il pouvait être Joe Burrow.

Cela a tout à voir avec le fait que Young et Burrow possèdent cette rare magie de quart-arrière que la plupart des signaleurs ne peuvent que rêver d’avoir. Si Young frappe, alors Carolina pourrait se lancer dans une course dynastique dans le Far West qui est le NFC South dans un monde post-Tom Brady. Malheureusement, cela a été un peu mitigé ces derniers temps en ce qui concerne les quarts-arrière de l’Alabama jouant dans la NFL…

Mac Jones a l’impression qu’il est encore une mauvaise saison loin d’être définitivement mis au banc en Nouvelle-Angleterre. Tua Tagovailoa est à une commotion cérébrale de plus d’avoir à raccrocher les pointes et à appeler cela une carrière. Alors que Jalen Hurts est en plein essor à Philadelphie, gardez à l’esprit qu’il a dû être transféré dans l’Oklahoma après avoir perdu le poste de quart partant de l’Alabama au profit de Tagovailoa après les deuxième et 26.

Dans l’ensemble, les fans des Panthers devraient être ravis d’avoir Young comme nouveau visage de leur franchise. En plus d’être en dessous de 6 pieds et de ne pas pouvoir glisser au baseball, il est tout ce que vous auriez pu espérer pour un quart-arrière de franchise sortant. Il a beaucoup de caractère et est un meneur d’hommes. Cependant, il devra prendre soin de lui pour éviter d’être détruit par des hommes de 300 livres.

Young ne pourra peut-être pas grandir, mais il peut totalement prendre quelques kilos dans la salle de musculation.