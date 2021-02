Un homme qui aurait traversé le centre commercial Bourke Street à Melbourne, envoyant des piétons terrifiés plonger hors de danger a été accusé de multiples infractions.

Bryce O’Donnell, 20 ans, a été arrêté à Ballarat jeudi après-midi à la suite de l’incident horrible qui a eu lieu le 28 janvier.

M. O’Donnell aurait démoli la rue dans une Mitsubishi Lancer verte pour échapper à la police vers 17 heures jeudi dernier.

Un passager de sexe masculin est sorti de la voiture et s’est enfui, alors que la police sortait ses armes à feu pour tenter d’arrêter le conducteur.

Après avoir percuté une borne, le conducteur a fait demi-tour le long de la rue Bourke et s’est échappé.

Les agents ont trouvé la voiture sur Ashworth Street à Albert Park juste avant 19 heures sans plaques d’immatriculation.

Le jeune homme de 20 ans a été interrogé par des détectives hier soir avant d’être inculpé de 11 infractions.

Bryce O’Donnell, 20 ans, a été arrêté à Ballarat jeudi et accusé de 11 infractions liées à l’incident de conduite au Bourke Street Mall

Du verre brisé a été vu sur le sol après que la voiture a percuté les bornes du centre commercial Bourke Street jeudi dernier (photo)

Celles-ci comprenaient une conduite imprudente mettant la vie en danger, une conduite imprudente mettant en danger des blessures graves, le fait de ne pas s’arrêter à la demande de la police, l’exposition imprudente d’un policier à des risques en conduisant et en commettant une infraction sous caution.

Il a également été accusé de conduite alors qu’il était disqualifié.

M. O’Donnell a comparu vendredi devant la Magistrates Court de Melbourne et n’a pas demandé de libération sous caution.

Il affrontera à nouveau le tribunal le 23 février.

La police a déclaré que le passager de la Mitsubishi Lancer avait été arrêté séparément et qu’ils ne recherchaient personne d’autre dans le cadre de leur enquête.

Au moment de l’incident choquant, des témoins ont déclaré que les piétons avaient été contraints de plonger hors de la trajectoire de la voiture alors qu’elle « démolissait » la rue.

M. O’Donnell a comparu vendredi devant la Magistrates Court de Melbourne et n’a pas demandé de mise en liberté sous caution

Des témoins ont déclaré que les piétons ont été forcés de plonger hors du chemin de la voiture alors qu’elle « démolissait » la rue (scène photographiée au moment de l’incident)

Un témoin a déclaré que «les gens couraient dans toutes les directions, dans les magasins», alors que la voiture filait dans les rues.

Il a déclaré que les policiers avaient été « bloqués » en essayant d’arrêter efficacement la voiture dans son élan par un tram qui les coupait, semblant « manquer le son des sirènes ».

La police avait suivi le conducteur après avoir remarqué que les plaques d’immatriculation ne correspondaient pas à la voiture.

L’incident rappelait étrangement le déchaînement dévastateur de Bourke Street en 2017, lorsque James Gargasoulas s’est enfui et a tué six personnes dans le CBD animé – dont un bébé garçon et une jeune fille.

Gargasoulas en a blessé des dizaines d’autres, les faisant tomber au sol et contre les murs alors qu’ils conduisaient dans une psychose provoquée par la drogue.

Il a été condamné à la prison à vie à la Cour suprême de Victoria le 22 février 2019 avec une période de non-libération conditionnelle de 46 ans, ce qui le rend éligible à la libération conditionnelle en 2063.

La période de non-libération conditionnelle de 46 ans est considérée comme la plus longue en Australie.