Bryce Helms et Isaac Atting organisent une `` compétition amicale '' pour le poste de quart-arrière de Storm - Shaw Local

MANLIUS – Adam Johnson a occupé le poste de quart-arrière pour le Bureau Valley Storm au cours des deux dernières saisons.

Cette année, c’est grand ouvert. Le deuxième Bryce Helms, qui n’a jamais joué à ce poste auparavant, et le senior Isaac Attig, qui a vu ses fonctions limitées dans l’équipe de deuxième année, se disputent les honneurs de départ.

La plupart des enfants rêvent de jouer au quarterback. Helms n’en était pas si sûr quand Pistole l’a approché pour la première fois.

« J’étais un peu nerveux parce qu’il y a beaucoup de responsabilités. Mais c’est un bon rôle à avoir et à profiter de l’opportunité. Avoir le ballon entre les mains à chaque jeu, avoir le contrôle, être plus un leader. »

Le skipper de Storm, Mat Pistole, a déclaré que Helms était inquiet au début s’il jouait le quart-arrière, ils ne le laisseraient pas non plus jouer en défense.

“J’adore son attitude, mais bien sûr, nous allons aussi le laisser jouer en défense”, a déclaré Pistole.

Attig se félicite également des responsabilités supplémentaires que le quart-arrière apporte.

“Il y a plus de leadership et de capacité à contrôler le jeu”, a-t-il déclaré. « Vous avez plus de responsabilités sur vos épaules. Beaucoup plus de gens comptent sur vous pour faire votre travail. Toute la pièce est basée sur vous. Vous le démarrez et ça part de là.

Surtout, Attig a déclaré: “C’est définitivement une compétition amicale”, entre les deux, et “nous nous poussons tous les deux”.

« Il m’aide beaucoup parce qu’il est plus âgé. Il a plus d’expérience avec ça, donc il m’aide beaucoup », a déclaré Helms.

Le quart-arrière de deuxième année de Bureau Valley, Bryce Helms (Mike Vaughn)

Helms vient d’une longue lignée de quarts-arrières dans sa famille, y compris son père, l’entraîneur / enseignant de longue date de Bureau Valley, Bret, qui a vu du temps derrière le centre de sa ville natale, les Morrison Mustangs, tout comme son oncle, Brock.

“J’espère que je suis meilleur que mon père”, a plaisanté Bryce.

Plus récemment, Nathan Helms, le cousin de Bryce et le fils de Brock, était le quart-arrière de l’équipe de quart de finale 11-1 1A de Morrison en 2019 et la saison de printemps COVID-19 de 2021.

« Il a beaucoup de lignée. Il y a un tas de quarts-arrière dans cette famille », a déclaré Pistole.

Helms a dit qu’il a parlé à son cousin et a pris quelques conseils.

«Il me dit toujours que la partie la plus importante est de faire les contrefaçons et tout. J’aimerais certainement lui parler davantage, mais il m’a parlé autant qu’il le pouvait », a-t-il déclaré.

Pistole a déclaré qu’il y avait des avantages et des inconvénients à avoir un quart-arrière expérimenté et un nouveau.

« En tant qu’entraîneur et en tant que gars qui aime se développer, c’est amusant de repartir à zéro », a-t-il déclaré. «Quand vous avez un enfant comme Adam, qui a pris le contrôle ces deux dernières années, et que nous étions toujours sur la même longueur d’onde et parlions la même langue, cela facilitait les choses.

“Mais en tant qu’entraîneur, c’est amusant d’être mis au défi et de recommencer et d’apprendre à quelqu’un comment jouer le poste. Et ça en fait partie. »

Pistole ne prévoit pas de poste partagé. Il a dit que le meilleur homme gagnerait le travail.

« Dans chaque position, ce sera celui qui nous donnera la meilleure chance de gagner. Et ces enfants comprennent cela et le savent et sont prêts à faire n’importe quoi », a-t-il déclaré. “C’est une compétition, mais en même temps, c’est nous qui essayons de mettre les bonnes pièces du puzzle au bon endroit.”

L’entraîneur de Storm a déclaré que quiconque ne joue pas le quart-arrière jouera ailleurs en attaque, que ce soit au poste de porteur de ballon ou de receveur, ainsi que ses fonctions défensives.

L’étudiant de première année Brandon Carrington est également prometteur au poste de quart-arrière, a déclaré Pistole.

« Il fait du bon travail au camp. Je pense qu’il pourrait y avoir un avenir là-bas aussi, s’il continue à se développer », a-t-il déclaré.

Storm a un vrai citron (s)

Cameron Lemons, un secondeur junior, est revenu au football après avoir pris une année sabbatique. Pistole a dit que c’était génial de le revoir.

«Il est livre pour livre le joueur le plus fort de l’équipe et un rat de gym. Nous sommes ravis de le retrouver et nous nous attendons à de grandes choses », a-t-il déclaré.