Bryce Harper rend hommage à Deion Sanders, « Coach Prime », et a un regard intense après un énorme home run lors de la victoire des Phillies

Bryce Harper a commencé sa journée en rendant hommage à Deion « Coach Prime » Sanders avec une série de divisions de la Ligue nationale à égalité 1-1.

Le cogneur impétueux des Phillies de Philadelphie a mis fin à la rencontre en s’engageant dans un match intense avec les Braves d’Atlanta alors que l’équipe de Harper prenait une avance de 2-1 dans la série.

1 Bryce Harper possédait les Braves d’Atlanta lors du troisième match alors que les Phillies prenaient une avance de 2-1 dans la série Crédit : EPA

C’était Harper contre l’arrêt-court des Braves Orlando Arcia mercredi.

Harper a remporté la bataille et maintenant Philly est à une victoire d’un voyage retour en NL Championship Series.

« (Harper’s) est l’un des meilleurs au monde pour une raison », Kyle Schwarber des Phillies dit. « Quand nous sommes dans ces moments-là, c’est le baseball à son meilleur pour lui. Quand tout va bien pour lui, tout peut arriver.

Arcia s’est clairement mis sous la peau de Harper en disant sarcastiquement « Ha-ha, attaboy, Harper », après la passionnante victoire d’Atlanta dans le deuxième match.

L’un des meilleurs frappeurs du baseball et deux fois MVP de la NL a répondu en portant une chemise « Coach Prime », tandis que son coéquipier Nick. Castellanos a confectionné un sweat à capuche « Prime ».

Ajoutez à cela le fait que Sanders jouait au baseball pour Atlanta et que c’était lors du troisième match.

«Ils m’ont regardé et ils m’ont dit : ‘Qu’est-ce que tu vas faire ?’ « , a déclaré Harper, faisant référence à ses coéquipiers après la discorde d’Arcia.

Harper a répondu avec deux circuits, deux regards froids et quatre points produits tout en obtenant une fiche de 2 en 5 lors de la défaite 10-2 des Phillies au bruyant Citizens Bank Park.

Alors que Harper contournait les buts, il s’assurait qu’Arcia savait qui venait de frapper une autre balle longue pour une équipe qui était sur le point de reprendre la tête de la série.

« Je veux dire, je l’ai regardé fixement », a déclaré Harper.

Arcia a répondu qu’il pensait que ce qui avait été dit dans le club-house restait dans le club-house.

« Il peut regarder où il veut », a déclaré Arcia par l’intermédiaire d’un traducteur. «Quand vous étiez dans le club-house, j’avais l’impression que vous pouviez dire ce que vous vouliez. Il n’était pas censé l’entendre. »

Harper était tellement aux commandes lors du troisième match qu’il savait qu’il brouillait les lignes en honorant « Coach Prime », mais le cogneur des Phillies s’en fichait.

Les gagnants gagnent et Philly a dominé les Braves lors du troisième match.

« Il (Sanders) a en fait joué pour Atlanta », a déclaré Harper. «Peut-être que je devrais me retourner et aller enlever cette chemise. Mais ensuite je me suis dit, mec, je suis un grand fan de Prime et de ce qu’il fait au Colorado.