Bryce Harper met fin à la sécheresse du circuit alors que les Phillies en prennent 2 aux Padres

PHILADELPHIE – Il y avait cette hypothèse à propos de Bryce Harper qui s’est répandue dans le baseball avant qu’il ne signe un contrat de 13 ans pour rejoindre les Phillies. A tort ou à raison, Harper avait une réputation. Tout le monde savait quand il entra dans la pièce, et les gens se sentaient comme s’ils devaient marcher sur la pointe des pieds autour de lui. Harper aime les choses d’une certaine manière. Alors, quand il a passé des semaines et des semaines sans frapper un coup de circuit, la frustration a monté.

Au moment où il en a finalement frappé un, lors de la quatrième manche samedi soir, il était fatigué de tout cela. « Je veux dire que tout le monde en parle », a déclaré Harper, « mais c’est ce que c’est. » Mais ces Phillies sont tout au sujet de leurs vibrations excentriques, alors ils avaient prévu ce moment.

Le traitement silencieux ? Pour Bryce Harper ? Peut-être qu’il fut un temps où une pirogue l’aurait reconsidéré. Maintenant? C’est parfait.

« Ouais, c’était orchestré », a déclaré le receveur et animateur en chef Garrett Stubbs. « Et nous l’attendions tous. Je veux dire, nous aimons ce gars. Je sais qu’il insistait. Les médias en parlent. Les fans en parlent. Tout le monde le sait. Donc, qu’il le dise ou non, il y pense. Quand il l’a enfin compris, c’était amusant de pouvoir le harceler à ce sujet.

«Nous savons à quel point il est un bon joueur et à quel point il est capable de frapper des coups de circuit à peu près à chaque fois qu’il est là-haut. Donc, c’était amusant.

C’est amusant de balayer un programme double quelles que soient les circonstances, mais les Phillies l’ont fait un samedi étouffant contre une équipe de Padres étoilée qui les a défiés pour le fanion de la Ligue nationale en octobre. Il pourrait être difficile de rassembler une énergie constante en ces journées estivales doubles.

Puis, une minute avant le premier lancer du match 1, Nick Castellanos a étreint Johan Rojas dans le champ extérieur. Rojas faisait ses débuts dans la ligue en tant que plus jeune joueur à avoir débuté un match dans le champ central des Phillies depuis 1978.

« Bienvenue dans le spectacle, gamin », a déclaré Castellanos à Rojas. « Faites juste votre truc. Être soi-même. »

Deux frappeurs dans le match, Rojas a fait une formidable prise contre le mur au centre droit, puis a tiré une fusée absolue pour sceller un double jeu au premier but.

COMME NOUS L’AVONS DIT… BIENVENUE JOHAN pic.twitter.com/PSmu96yvuj – Phillies de Philadelphie (@Phillies) 15 juillet 2023

« Wow », a déclaré Kyle Schwarber. « Parlez d’un jeu vraiment cool pour commencer votre carrière dans la ligue majeure. »

« Je recevais un traitement », a déclaré Harper, « et je me disais: » Putain de merde, il a réussi! Quelle belle pièce. »

« Cela ressemble à une semaine », a déclaré Stubbs.

Rojas a disputé les deux matchs du programme double. Il a réussi trois coups sûrs lors du deuxième match, a produit deux points et en a marqué un autre. Il a 22 ans et c’est un produit inachevé qui est ici en avance sur le calendrier parce que les Phillies avaient besoin d’un défenseur central droitier. Mais cela n’a pas diminué l’excitation – et le coup de pouce qu’un jeune joueur peut apporter à une équipe en difficulté.

« Un enfant qui, semble-t-il, est simplement heureux d’être sur le terrain de baseball tous les jours », a déclaré Schwarber. « Et ces choses peuvent être rafraîchissantes, en particulier lorsque des gars arrivent et qu’ils ont leur premier aperçu des grandes ligues. Cela peut vous ramener à votre première fois lorsque vous avez été appelé.

Ce sont les petites choses. Comme lorsque Rob Thomson se rend à Harper au milieu du premier match pour voir s’il toucherait par pincement si la bonne situation se manifestait. « Est-ce que tu le veux? » a demandé Thomson. Harper a dit que oui.

« Je veux dire, je me fiche de savoir si c’est un gaucher ou non », a déclaré Harper. « Je sais qu’il va me lancer son plomb. Je pense que c’était bien à l’intérieur. Mais j’ai pu le faire juste là. J’essaie juste de le casser sur toute la ligne.

Le simple intérieur de Harper a égalé le match 1 en huitième manche – uniquement parce que Bryson Stott avait habilement voyagé du premier au troisième sur un simple. Mais Harper bousculait aussi; il est rentré premier en 4,27 secondes, selon Statcast de la MLB, et cela a égalé son meilleur temps de la saison.

C’est Stubbs, le petit receveur qui court pour jouer une manche du champ gauche pour terminer le premier match parce que les Phillies n’avaient plus de joueurs une fois que le pincement de Harper a frappé. C’est à la fois Ranger Suárez et Taijuan Walker qui lancent sans leur meilleur matériel mais en font toujours assez. C’est Schwarber et Trea Turner, un étrange couple en tête de liste, qui met la table.

Ce sont des coups durs de Stubbs et Rojas, un tandem improbable pour générer le chaos au bas de la formation dans le match 2.

« Ce sont là deux énormes victoires contre une très bonne équipe », a déclaré Harper.

Ils sont meilleurs quand Harper produit. Il a doublé et marché deux fois dans le match 2. Mais le coup de circuit, qui a mis fin à une sécheresse de 38 matchs en carrière, est ce qui a excité tout le monde. « Tout le monde le soutenait parce qu’ils savaient qu’il voulait en frapper un », a déclaré Thomson. « Cela fait longtemps. Et c’est ce qu’il fait. Même sans les circuits, Harper est resté important. Il est arrivé à la base.

Mais Harper est là pour frapper.

Son coup de circuit samedi soir s’est envolé dans l’enclos des releveurs des Phillies. Craig Kimbrel a sauté de son siège pour attaquer le dinger entrant. Il l’a attrapé à mains nues. Il était trop excité pour envisager les conséquences potentielles.

« Ouais, c’était stupide », a déclaré Harper. « Je lui ai déjà parlé. C’était terrible. Vous ne pouvez pas faire ça. Belle prise, mais allez mec.

Ils s’amusaient. Chaque fois qu’un joueur des Phillies frappe un coup de circuit, il est censé reconnaître l’enclos des releveurs à un moment donné pendant le trot. Harper a oublié cette fois. Il est retourné à la pirogue et quelques entraîneurs l’ont salué. Ses coéquipiers avaient disparu dans le tunnel. Puis, après qu’assez de temps embarrassant se soit écoulé, ils embrassèrent Harper. Tout le monde a rigolé.

Harper attrapa le téléphone dans la pirogue et appela l’enclos des releveurs. Dave Lundquist, l’entraîneur de l’enclos des releveurs, a décroché. Harper a relayé un message. Lundquist l’a répété à tout le monde dans l’enclos des releveurs. Ils rigolent. Deux releveurs ont déclaré que Harper avait demandé à l’enclos des releveurs quelque chose du genre : « Était-il malade ? Sauf qu’il a probablement utilisé un langage plus dur.

Un petit poids avait été levé.

« Je n’essaie pas vraiment de frapper des circuits », a déclaré Harper. « Quand j’essaie de frapper des circuits, ce n’est tout simplement pas bon. J’ai mis un très bon swing sur le ballon ce soir et il a pu sortir de là. Je vais continuer à swinguer et à faire mon truc.

Rojas n’a pas une chose pourtant dans les majeures. C’est un inconnu et il est simplement heureux d’être ici. Mais tout le monde dans le club-house peut apprécier cela. Il joue avec une certaine confiance qui pourrait être confondue avec de l’arrogance, mais il a le talent pour soutenir le flair.

À 22 h 20, plus de neuf heures après avoir signé un incroyable début de carrière dans la ligue majeure, Rojas a traversé une joyeuse poignée de main. Son chapeau était à l’envers et son maillot n’était pas rentré. La recrue a atteint la fin de la ligne et Thomson lui a serré la main. Il a dit à Rojas qu’il avait une interview télévisée à faire.

Puis, il lui a dit de retourner son chapeau. Rojas sourit. Bienvenue dans l’émission, gamin.

« C’est incroyable », a déclaré Rojas par l’intermédiaire d’un interprète de l’équipe. « Je pense que c’est dans mon sang. »

(Photo: Rich Schultz / Getty Images)