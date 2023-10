Bryce Harper mène les Phillies à la victoire du troisième match de la NLDS contre les Braves, avance 2-1 dans la série

C’était une fête de longball mercredi à Philadelphie, alors que les Phillies ont réussi six circuits, égalant le record de le plus dans un match de l’histoire des séries éliminatoires de la MLB – en route vers une démolition 10-2 du troisième match des Braves et une avance de 2-1 dans cette NLDS.

Ils auront la chance de décrocher leur billet pour un retour du NLCS à domicile lors du quatrième match de jeudi.

Braves d’Atlanta n°1 contre Phillies de Philadelphie n°4, match 3 : Phillies 10, Braves 2 (Philadelphie mène 2-1)

Résumé du jeu :

Ce qui aurait pu ressembler à un match de lanceurs au cours des deux premières manches s’est rapidement transformé en un derby de circuits en fin de troisième. Nick Castellanos a lancé les choses pour Philly avec un premier circuit pour égaliser le match 1-1 après que les Braves aient marqué sur un doublé de Ronald Acuña Jr. et un simple d’Ozzie Albies dans la moitié supérieure de la manche.

Puis, après des simples de Brandon Marsh et Trea Turner, Bryce Harper a réussi un tir de trois points qui a donné l’avance à Philadelphie 4-1. Deux frappeurs plus tard, les Phillies ont éliminé le partant des Braves, Bryce Elder. Le releveur Michael Tonkin a hérité d’Alec Bohm et de Bryson Stott et a été chargé de sortir la finale de la manche. Il a plutôt concédé un doublé RBI à JT Realmuto qui a porté le score à 6-1.

Les deux frames suivantes se sont déroulées en grande partie sans incident jusqu’à ce que Harper lance son deuxième circuit du match au champ central au cinquième. 7-1 Philadelphie.

Bryce Harper a fait connaître sa présence tôt et souvent lors du troisième match de mercredi au Citizens Bank Park. (Photo AP/Matt Rourke) (PRESSE ASSOCIÉE)

Atlanta a répondu faiblement, avec un simple RBI d’Orlando Arcia qui a réduit l’avance de Philadelphie à 7-2 en sixième. Mais les Phillies ont récupéré le point sur un home run de Turner au centre du terrain en fin de manche, puis ont ajouté deux autres circuits de Castellanos et Marsh en huitième, portant le score à 10-2 et envoyant les fidèles des Phillies dans le pandémonium.

Moment clé :

La troisième manche de six points des Phillies a donné l’avance à l’équipe et a pratiquement mis les choses hors de portée pour les Braves. Le coup clé a été le circuit de trois points de Harper qui a plaqué Turner et Marsh.

Avec ce swing, Harper a changé la teneur du stade – enflammant la foule au volume maximum – et a essentiellement mis fin à la soirée de Elder, même si le manager Brian Snitker l’a laissé pour quelques frappeurs supplémentaires.

Joueur d’impact :

Le seul et unique Bryce Harper. Véritable force en séries éliminatoires, Harper a mis son empreinte sur le match 3 dès le début, avec le tir de trois points qui a fait perdre le match aux Phillies. Il a de nouveau fait connaître sa présence au cinquième, avec un circuit imposant au centre, et il s’est approché d’un troisième circuit avec un flyout profond en fin de sixième.

Avec les deux circuits, Harper a établi le record de circuits dans l’histoire de la NLDS, avec 10 au cours de sa carrière (dépassant le grand Chipper Jones des Braves) en seulement 26 matchs. Le troisième match était le premier match éliminatoire à plusieurs circuits de la carrière de Harper. Il a aussi maintenant le troisième plus grand nombre de circuits dans l’histoire des séries éliminatoires des Philliesavec neuf – lors de seulement ses deuxièmes séries éliminatoires avec l’équipe.

Et après?

Le quatrième match commence à 18 h 07 HE jeudi à Philadelphie. Les Phillies, qui n’ont pas encore annoncé leur titulaire, cherchent à remporter cette série et un voyage retour au NLCS, tandis que les Braves, qui donneront le ballon à Spencer Strider dans une situation incontournable, tentent d’envoyer ce NLDS de retour à Atlanta pour un match 5 samedi.