Bryce Harper, malgré la production sur place, s’attend à s’améliorer : « Je ne suis pas encore Bryce »

MIAMI – Lorsque les Phillies ont établi un calendrier pour que Bryce Harper revienne « parfois avant la pause des étoiles », ils ne surestimaient pas. C’était l’attente la plus raisonnable. Ainsi, lorsque l’entraîneur des frappeurs Kevin Long a vu Harper vendredi au LoanDepot Park, il l’a félicité.

« Oh, » dit Long, « vous venez de terminer l’entraînement de printemps et votre intersaison. »

Harper savait ce que Long essayait de faire. Il a joué le jeu.

« Eh bien », lui a dit Harper, « si je peux obtenir 60 coups sûrs pendant l’intersaison et l’entraînement de printemps qui comptent pour mon année, je le prendrai. »

C’était une première moitié d’extrêmes pour Harper. Il a battu tous les délais et est l’auteur de ce que l’on pense être le retour le plus rapide de l’opération Tommy John jamais enregistré (160 jours). Il a disputé 36 matchs sans écraser un circuit – la plus longue séquence de sa carrière. Mais il atteint la base à un rythme d’élite. Il a contribué à une équipe des Phillies qui joue bien.

« Tout avant la pause était un cadeau », a déclaré Harper avant la défaite 5-3 de samedi contre les Marlins. « Tu sais ce que je dis? »

Se faire frapper par une balle rapide à 90 mph sur son coude reconstruit n’était pas un cadeau. Harper a quitté le match de samedi avec une douleur au coude droit, mais les radiographies étaient négatives. Il pourrait ne pas jouer dimanche. Il n’y avait pas beaucoup d’inquiétude au-delà de cela. Ainsi, Harper pourrait entrer dans la pause All-Star avec une ligne .290/.386/.400 qui était à la fois productive et assez différente de Harper.



Bryce Harper réagit après avoir été touché par un lancer sur son coude droit. (Sam Navarro / Getty Images)

« Je ne suis pas là où je veux être », a déclaré Harper. «Je ne frappe pas les circuits que je veux ou quelque chose comme ça. Je reçois les hits quand j’en ai besoin. Mais je ne suis pas encore Bryce. Je ne ressens pas ça. Mais j’ai toujours l’impression d’avoir de bonnes battes. J’ai toujours l’impression d’y aller et de me brancher. Nous avons un long chemin à parcourir. C’est pourquoi nous jouons une saison complète. Je vous ai dit ça un million de fois. Je veux être meilleur. je vais aller mieux. Je n’ai plus qu’à y arriver. »

Les Phillies restent convaincus que Harper y arrivera. La pause n’arrive pas au pire moment. Harper a porté un 0 pour 9 dans le match de samedi, puis a lancé un double de 111,9 mph à droite. C’était l’un de ses ballons les plus touchés cette saison. Il n’a pas pris un autre coup parce que, lors de sa prochaine présence au bâton, le premier lancer l’a frappé. Une saison d’extrêmes.

Peut-être que le travail le plus important de samedi est venu quelques heures avant le premier lancer. Les Phillies se précipitent vers l’avant avec le plan de déplacer Harper à la première base peu de temps après la pause des étoiles. Il a fait de nouveaux exercices samedi après-midi. Il s’est entraîné aux lancers de relais en tant qu’homme de coupure. Il ne s’est pas retenu sur ses lancers. Ensuite, il a simulé des balles entre deux coups lents vers le trou qui obligent un joueur de premier but à prendre une décision à faire ou à mourir sur l’opportunité de couvrir le sac ou d’aller chercher le ballon.

Harper apprend une nouvelle position à la volée, et les Phillies ont progressé dans les moindres détails. C’est un bon signe.

« Chaque fois qu’il est temps pour lui d’aller jouer, il y aura des bosses et des ecchymoses en cours de route », a déclaré le gérant des Phillies, Rob Thomson. « Nous ne pouvons pas simuler la vitesse du jeu. »

Harper se rapproche. Il y a une date limite naturelle, la date limite des échanges du 1er août, et les Phillies s’attendent à savoir comment Harper peut gérer la première base bien avant cela. Mais il ne jouera pas à ce poste lorsque l’équipe reviendra à Citizens Bank Park le week-end prochain.

« Je sais que nous avons encore des choses à faire là-bas », a déclaré Harper. « Quand je reviendrai de la pause, je sais que nous allons faire d’autres tags ou couper des trucs. »

Après cela? Thomson et l’entraîneur vétéran sur le terrain Bobby Dickerson, qui supervise la transition de Harper, auront leur mot à dire. Mais, vraiment, ils s’en remettent à Harper. C’est son appel.

« Ça va être une courbe d’apprentissage », a déclaré Harper. « Je vais faire des erreurs. C’est comme ça. Mais je pense aussi que je peux être vraiment bon là-bas et vraiment précieux là-bas. Je dois juste travailler et continuer à comprendre que des erreurs vont être commises, mais j’espère pas plus que nécessaire.

Harper a adopté le changement de position. Cela faisait partie de l’accord lorsque le voltigeur vedette s’est adressé aux officiels de l’équipe plus tôt cette année avec l’idée. Cela ne devait pas se faire au hasard. « Tout le monde pense que n’importe qui peut jouer au premier but », a déclaré Thomson. « Eh bien, ce gars gère le ballon le deuxième derrière le receveur. » Harper a consacré une bonne quantité d’énergie et de réflexion à son nouveau poste.



Bryce Harper prend le terrain au premier but le 19 avril. (Michael Reaves / Getty Images)

Non-dit: Les Phillies bénéficieraient du fait que Harper passe en premier dès que possible. Cela leur permettrait de faire de Kyle Schwarber un frappeur désigné à plein temps et de libérer une place de champ extérieur pour une acquisition potentielle par le président des opérations de baseball Dave Dombrowski. Ils pourraient utiliser de la pop droitière.

« Je veux être vraiment bon là-bas, pas seulement pour moi, mais pour l’équipe et les gars là-bas », a déclaré Harper. « Je ne veux pas simplement aller là-bas et me dire : ‘Hé, c’est génial. Je suis ici. Non, je veux être vraiment bon là-bas. Si nous avons fait un mouvement ou quelque chose comme ça, si c’est un joueur de premier but ou de troisième but ou un voltigeur, nous allons avoir un très bon joueur.

En l’absence d’un échange immédiat, les Phillies ont commencé à mettre en mouvement un nouvel alignement potentiel sur le champ extérieur. Ils ont demandé à Brandon Marsh de prendre des ballons dans le champ gauche samedi après-midi pour la première fois de la saison. Il a déjà joué au champ gauche dans les majeures avec les Angels, mais il est exclusivement un défenseur central depuis que les Phillies l’ont échangé en juillet dernier. Cristian Pache est considéré comme un meilleur défenseur au centre.

Pache au centre et Marsh à gauche constitueraient un couple défensif solide. Dombrowski pourrait préférer plus d’attaque de son champ extérieur. Les Phillies n’ont pas frappé pour une puissance constante. Mais ils sont bien placés.

« Je pense que nous sommes vraiment bons », a déclaré Harper. « Je ne pense pas que nous ayons fini d’avoir quelqu’un. Je sais que Dombrowski et (l’associé directeur des Phillies) John (Middleton) vont tout chercher pour que nous soyons meilleurs. Si c’est un enclos des releveurs, si c’est du lancer, si c’est de la frappe ou de l’attaque, quoi que ce soit. Je sais qu’ils vont obtenir ce dont nous avons besoin.

Cela pourrait aider. Mais il y a une demande modeste en haut de la liste de souhaits de la seconde moitié : Bryce se sent comme Bryce.

(Photo du haut de Bryce Harper : Mike Ehrmann / Getty Images)