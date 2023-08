Bryce Harper frappe son 300e circuit en carrière alors que les Phillies terminent le mois d’août avec une défaite

PHILADELPHIE — Il existe une admiration mutuelle entre cette ville et son joueur vedette, les négociations de mercredi après-midi ont donc été franches. Un garçon de 11 ans et son père ont émergé avec le ballon de baseball que Bryce Harper a frappé pour son 300e coup de circuit. Harper est passionné par la collection de souvenirs de sa carrière. Il a conservé tout son uniforme du Swing of His Life en octobre. Un jour, il sera exposé sur un mannequin dans sa salle de musculation.

Ainsi, les responsables des Phillies ont escorté les deux fans jusqu’au niveau de service du Citizens Bank Park. Ils ont demandé une batte signée et une photo avec Harper, qui, un jour plus tôt, avait déclaré qu’un appelant à la radio sportive l’avait inspiré à frapper son 299e circuit.

Harper a apprécié cette modeste demande. Il leur a donc remis les crampons qu’il portait lorsqu’il a écrit un autre moment marquant ici.

« J’adore être un Phillie, purement et simplement », a déclaré Harper. « C’est quelque chose dont je rêvais : cette base de fans, cette ville. Je les aime, purement et simplement. J’ai l’impression de faire partie de cette famille. Il n’y a rien de tel. Je pourrais continuer encore et encore; tout le monde pense que je flatte beaucoup, mais c’est réel. C’est tellement réel. Cela vient du fond de mon cœur et je suis simplement reconnaissant de pouvoir enfiler ce maillot tous les jours.

Bryce Harper a fait vibrer Philly après son 300e circuit en carrière ! 🤩 pic.twitter.com/xicnYsFWJv – MLB (@MLB) 30 août 2023

Alors que Harper faisait un rappel épique, ponctué par l’embrassement du script « Phillies » sur sa poitrine, c’était trop parfait. Il a réussi le 59e circuit des Phillies en août – un nombre absurde à égalité au troisième rang de l’histoire du sport – pour donner l’avantage à son équipe en huitième manche. Les Phillies ont eu trois retraits d’une conclusion dramatique à un mois incroyable. Ils ont perdu lorsque leur vétéran le plus proche, Craig Kimbrel, a cédé trois points. « Une défaite est une défaite », a déclaré le manager des Phillies, Rob Thomson, après la défaite 10-8 contre les Angels. « On ne peut pas en faire trop. » La perfection est plutôt inaccessible dans la vie et au baseball, alors les Phillies se sont contentés d’un mois qui aurait pu changer cette saison.

Les Phillies sont allés 17-10. Ils ont perdu du terrain face aux puissants Braves. Ils devront remporter une série de trois matchs en octobre pour avoir une chance à Atlanta et à Los Angeles de défendre leur couronne de la Ligue nationale.

Ainsi soit-il.

Alors que Harper parlait au milieu du club-house des Phillies, ses coéquipiers et entraîneurs enfilaient une combinaison rouge à fines rayures. « Tu vas sans chemise? » dit l’un à l’autre. « Je n’irai pas de chemise aussi. » C’était idiot et cela aurait été mieux après une victoire à couper le souffle, mais ces Phillies sont engagés dans leur engagement.

Il est utile de se sentir détendu. Trea Turner a passé un mois entier à le prouver à tout le monde. Que va-t-il retenir du mois d’août ?

« Je pense juste au plaisir que nous avons », a déclaré Turner. « Nous sommes sur une bonne lancée. Je sais que c’est un peu un contretemps aujourd’hui, mais je sens que nous jouons très bien. Les fans sont tout le temps derrière nous et se montrent. J’ai l’impression qu’il y a de la bonne ambiance au parc chaque jour.

Les négociations ont véritablement commencé quelques jours plus tôt. Garrett Stubbs, le receveur suppléant grégaire, avait commandé des boîtes de combinaisons criardes des Phillies. Ils sont arrivés lorsque les Phillies sont revenus à South Philly pour un match à domicile de neuf matchs qui s’est soldé par sept victoires. Les deux défaites étaient toutes deux des arrêts ratés par Kimbrel. Les Phillies étaient si proches d’un homestand sans tache.

Au fur et à mesure que tout se déroulait, Stubbs avait un plan. Ils devaient porter la combinaison sur le vol charter à destination de Milwaukee. La plupart des équipes des grandes ligues effectuent une sorte de voyage de déguisement au cours d’une période de six mois. C’est marrant. Kyle Schwarber, le leader incontesté du club-house, a transmis l’idée à Rob Thomson.

Il a approuvé, mais il a informé Schwarber que le personnel ne participerait pas. Schwarber repoussa. Très bien, a dit Thomson, mais le manager a dit qu’il n’en porterait pas une paire.

Accord.

Ce plaisir est partagé au-delà de la pirogue. Chaque match à domicile du mois d’août était comme une fête. Peut-être une répétition pour plus tard. Pourquoi y a-t-il un tel lien entre les supporters et une équipe qui ne va pas gagner sa division ?

« Eh bien, nous avons remporté de nombreuses victoires », a déclaré Thomson. « Cela montre une certaine ténacité. C’est une ville difficile. Je pense que regarder cette équipe jouer est très amusant parce qu’ils s’amusent beaucoup. Ils font beaucoup de choses pour créer du plaisir. Vous pouvez ressentir un véritable amour que ces gars ont l’un pour l’autre.

Thomson est un joueur de baseball traditionnel qui adore les fedoras, mais il pouvait voir à quel point les combinaisons étaient importantes. Idem avec un concours d’avant-match le plus proche du marqueur sur le terrain le week-end dernier pour décider de l’ordre de sélection des joueurs de la ligue de football Fantasy. Tout cela représentait la confiance entre le manager et ses joueurs.

« Parce qu’il y a une différence entre s’amuser et s’amuser », a déclaré Thomson. « Et je connais la différence. Et je pense qu’ils connaissent la différence. Donc, ils font eux-mêmes la police et je n’ai pas vraiment besoin d’en faire grand-chose. À moins, vous savez, qu’ils jouent le plus près de l’épingle. Ensuite, je dois leur demander ce qui se passe. Et c’était une chose ponctuelle. Je n’ai pas eu besoin de l’arrêter.

«Mais ils font un excellent travail dans ce domaine. Ils savent où le couper. Maintenant, c’est les affaires. Et ils sont bons dans ce domaine.

Après que Turner ait frappé son neuvième circuit du mois d’août, il a gravi les marches de l’abri mercredi après-midi et a levé son casque vers la foule. Le calendrier invitait à cette hausse. Les Phillies ont disputé 19 matchs à domicile en août et ils forment une équipe différente ici. Turner, qui a connu les moments les plus bas de sa carrière début août, a réussi un coup sûr lors de ses 19 matchs à domicile ce mois-ci. Il a été accueilli le 4 août par une standing ovation. Il l’a terminé par un autre rappel.

«Je lui dis chaque jour qu’il est le meilleur arrêt-court au monde», a déclaré Bryson Stott. « Il a un trophée pour le prouver. Je plaisante juste avec lui. C’est le même que Bryce. C’est comme si rien ne vous surprenait vraiment. Son swing, il joue tellement bien. Ce n’était qu’une question de temps avant que cela se passe comme ça.

Les 59 circuits du mois d’août constituaient un record de franchise mais plus symbolique que cela. Turner en était une des principales raisons. Mais c’était plus que ça. « Je pense que c’est ce que tout le monde attendait, ces moments », a déclaré Harper. « C’est l’équipe que nous sommes. » De nombreux circuits étaient des changements conséquents – effacer un déficit, briser une égalité, mettre fin à une crise – et c’était comme si c’était censé se sentir.



Trea Turner a frappé son neuvième circuit du mois d’août mercredi. (Tim Nwachukwu / Getty Images)

Il y avait Nick Castellanos, qui a écrasé un circuit en neuvième manche contre David Robertson pour commencer le mois et transformer une défaite des Phillies en victoire. Weston Wilson, une recrue de 28 ans faisant ses débuts dans la grande ligue, a réussi un circuit lors de sa première présence au bâton. Harper a couru autour des bases pour un circuit à l’intérieur du parc contre les Giants en lice. Puis, deux jours plus tard, il a percé le poteau des fautes pour égaliser en neuvième manche. Schwarber en a frappé un à 447 pieds. Alec Bohm a réussi un circuit de trois points juste après que Harper ait intentionnellement marché devant lui.

« C’est difficile d’en choisir un », a déclaré l’entraîneur du troisième but Dusty Wathan.

« Au cours des deux derniers jours, je pensais que le mois d’août était terminé, pour être honnête, a déclaré le releveur Matt Strahm. « Nous sommes toujours en août ? »

« Je ne me souviens d’aucun d’entre eux », a déclaré Zack Wheeler.

Wheeler a une façade sérieuse. Mais c’est lui qui contrôle la machine à brouillard du club-house. Il l’a monté un peu trop haut après la victoire de mardi soir et la brume était plus épaisse que d’habitude. Wheeler s’amuse, même si personne n’est autorisé à le voir.

C’est à refaire en septembre que cette bande de joueurs s’amuse car rien n’est garanti. Les Phillies ont encore 29 matchs et la priorité est de s’assurer que quelqu’un vienne au Citizens Bank Park et batte les Phillies deux fois en trois matchs. Entre ces 59 circuits et ces 17 victoires, ils ont acquis une confiance qui peut être maintenue.

« C’était amusant », a déclaré Bryson Stott. « Il suffit d’aller sur Instagram et de voir les vidéos et autres vidéos de certaines personnes et de dire que c’est comme en octobre et que nous sommes en août. C’était plutôt cool. Le stade était bruyant sur chaque terrain. C’était super bien. »

« Nous revenons par derrière presque à chaque match, ce qui est une bonne et une mauvaise chose », a déclaré Turner. « Je pense que c’est spécial ; tous les groupes ne peuvent pas faire cela. Et j’ai l’impression que nous avons un petit talent pour ça.

Personne ne s’est autant amusé en août que Turner. Les Phillies sont doués pour s’amuser, et depuis plus d’un an, ils justifient cet état d’esprit. Cela aurait pu être tellement incroyable mercredi avec trois retraits supplémentaires. C’est OK. Vendredi, nous sommes en septembre – et cela signifie qu’octobre est presque là.

(Photo du haut de Harper lors d’un rappel : Tim Nwachukwu / Getty Images)