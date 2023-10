Bryce Harper est le M. October des Phillies : « Que va faire ce type ensuite ? »

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Plus tôt ce mois-ci, les Diamondbacks de l’Arizona ont gâché le 31e anniversaire de Mookie Betts avec une superbe victoire 11-2 sur les Dodgers de Los Angeles lors du premier match de la NLDS. La superstar des Phillies de Philadelphie, Bryce Harper, ne supporterait pas une telle fête de la part des Snakes le jour où il a eu 31 ans. Pas dans sa maison.

« J’ai toujours voulu jouer le jour de mon anniversaire », a déclaré Harper avant le premier match de la NLCS contre l’Arizona, révélant un objectif raisonnable pour un grand joueur dont l’anniversaire est en octobre.

Au cours de la première décennie de sa carrière, les équipes de Harper n’ont pas réussi à progresser suffisamment loin dans le mois culminant du baseball pour réaliser son rêve de jouer le jour de son anniversaire, le 16 octobre. Il a presque réalisé son souhait la saison dernière, même si son anniversaire est tombé un jour férié. jusqu’au début du NLCS. Cette année, la situation s’est déroulée de manière beaucoup plus nette.

Quelques minutes seulement après que son coéquipier Kyle Schwarber ait envoyé le premier lancer de l’as de l’Arizona Zac Gallen sur le deuxième pont pour un premier circuit, Harper a joué le rôle de copieur. Il a fracassé le premier lancer qu’il a vu alors qu’il était âgé de 31 ans, à 420 pieds du terrain du centre droit, pour ramener la Banque à son état de chaos par défaut. Cela semble donner le ton à une victoire fulgurante. Tandis que l’Arizona se battait pour en faire un match de balle, Philadelphie s’est imposé 5-3 pour prendre une avance de 1-0 dans le meilleur des 7.

Jouer le jour de son anniversaire était un cadeau en soi. Pourtant, comme seul Harper pouvait le faire, il n’a pas pu s’empêcher de s’offrir quelque chose d’un petit plus sous la forme d’une autre explosion bouleversante en octobre. Il a imité souffler les bougies d’anniversaire alors qu’il traversait le marbre parce que, bien sûr, il l’a fait.

« Ce gars, il cherche le moment et il le veut », a déclaré Schwarber après le premier match. « Ensuite, il monte au marbre; vous pensez simplement qu’il va faire quelque chose de spécial à chaque fois. C’est injuste d’avoir des attentes envers un joueur ? Bien sûr. Mais c’est ce que tout le monde pense quand tu es dans l’abri. Mec, qu’est-ce que ce type va faire ensuite ? »

Avec autant de moments à couper le souffle en séries éliminatoires alors qu’un Phillie s’est emballé en seulement deux ans, le curriculum vitae de Harper en début de carrière en séries éliminatoires peut parfois être négligé. Ce n’est pas comme s’il n’était pas apparu sur cette scène auparavant – cela faisait juste un moment.

Kyle Schwarber, Bryce Harper et Nick Castellanos écrasent les circuits lors de la victoire 5-3 des Phillies contre les Diamondbacks

À l’âge de 21 ans en 2014, Harper a fracassé trois circuits contre l’éventuel champion des Giants de San Francisco dans la NLDS, dont une explosion de match nul mémorable lors de la septième manche du match 4 qui a atterri à McCovey Cove. Trois ans plus tard, Harper encore une fois égalisé un match NLDS avec un tir de deux points sur le pont supérieur dans le champ droit du Nationals Park.

Harper a frappé .211/.315/.487 avec cinq circuits en 19 matchs lors de quatre voyages différents en séries éliminatoires avec Washington, une ligne oblique imparfaite, même si elle était sacrément bonne pour quelqu’un qui a joué tous ces matchs avant d’avoir 25 ans.

À Philadelphie, cependant, il est passé du statut de très jeune star des séries éliminatoires à celui d’icône certifiée en séries éliminatoires. En 17 matchs l’an dernier, il a atteint .349/.414/.746 avec six circuits. Après sa soirée de 2 en 3 lors du premier match, sa ligne de carrière est désormais de .292/.392/.652 en 190 apparitions au marbre en séries éliminatoires en 43 matchs. Parmi les 193 joueurs de l’histoire de la MLB qui ont joué au moins 150 fois en séries éliminatoires, Harper’s 1,044 OPS se classe troisième derrière Babe Ruth et Lou Gehrig, qui ont chacun enregistré un 1,214 OPS lors de leurs voyages presque annuels aux World Series. avec New York il y a près d’un siècle.

Les 15e HR des séries éliminatoires de Harper ont égalé Ruth et son ancien coéquipier Jayson Werth au 16e rang du classement de tous les temps en octobre. Il aurait également été à égalité avec son coéquipier actuel Schwarber s’il n’avait pas mené le match avec le 16e circuit en carrière en séries éliminatoires.

Les oscillations sismiques de Schwarber sont également devenues un symbole du baseball d’octobre au fil des ans, rendant cette formation des Phillies particulièrement intimidante à gérer à cette période de l’année. Mais Schwarber n’était qu’un étudiant de deuxième année à l’université lorsque le long palmarès de Harper en séries éliminatoires a commencé.

Lors de la NLDS 2012, quelques jours avant son 20e anniversaire, Harper est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des séries éliminatoires à réussir un triple et le deuxième plus jeune à réussir un circuit, plus âgé qu’Andruw Jones en 1996. Il l’a fait. en présences au bâton consécutives dans le match 5 — une performance sensationnelle quelque peu perdu dans l’histoire en raison d’un effondrement épique en neuvième manche aux mains des Cardinals de Saint-Louis.

De tels exploits d’octobre n’ont pas encore été récompensés pendant son séjour avec les Phillies. Philadelphie a maintenant une fiche de 9-0 en séries éliminatoires au cours des deux dernières années lorsque Harper a marqué. Ajoutez à cela le dernier circuit en séries éliminatoires qu’il a frappé avec Washington lors d’une victoire dans la NLDS 2017, et les 10 victoires consécutives de Harper en séries éliminatoires lors de matchs dans lesquels il a réussi un circuit ont égalisé Bernie Williams et Carlos Correa pour le record de la MLB.

Zack Wheeler des Phillies enregistre huit K en six IP contre les Diamondbacks

Il pourrait bientôt battre ce record avec un autre circuit lors d’une victoire des Phillies, mais nous savons tous que les réalisations individuelles ne sont que des quêtes secondaires dans sa mission ultime. Après avoir été si proche il y a un an, ce titre des World Series – quelque chose que Correa et Williams ont accompli au cours de leurs séquences de victoires respectives avec des coups sûrs – semble à nouveau à portée de main, et son équipe semble plus forte que jamais.

C’est peut-être l’année. Peut être pas. Rien n’est sûr au baseball, et chaque opportunité de jouer en séries éliminatoires doit être chérie. Mais alors que la cinquième saison de son contrat de 13 ans touche à sa fin, l’engagement à long terme de Harper envers les Phillies – et l’investissement de 330 millions de dollars de l’organisation en lui – semble meilleur que jamais. Ils ont construit autour de lui un véritable gagnant. Harper lui-même a excellé en saison régulière et dominé les séries éliminatoires. Sa carrière n’a peut-être pas commencé à Philadelphie, mais c’est indéniablement devenu l’une des relations joueurs-équipes les plus solides dans le sport – un match parfait.

À seulement 31 ans, Harper a déjà laissé des souvenirs inoubliables à toute une génération de fans de baseball. Et à seulement 31 ans, il y a encore tellement de choses à venir.

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. Il est un Marins fan vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier pitch à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .