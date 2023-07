Bryce Harper des Phillies trolle l’âge de Trea Turner dans un échange hilarant en milieu de partie

Bryce Harper et Trea Turner sont réunis sur les Phillies de Philadelphie, mais ils n’ont pas tout à fait ressemblé à leur passé jusqu’à présent cette saison. Harper a fait un retour incroyablement rapide de la chirurgie de Tommy John hors saison après que son héroïsme en séries éliminatoires a conduit les Phillies à une place improbable dans les World Series, mais la superstar de 30 ans a du mal à trouver son élan de puissance jusqu’à présent en 2023.

Turner, quant à lui, a connu des difficultés inattendues au cours de la première année d’un contrat de 11 ans et de 300 millions de dollars qu’il a signé avec les Phillies lors de la dernière intersaison. Son OPS actuel de 0,691 serait le plus bas de sa saison recrue et bien plus de 100 points inférieur à son OPS au cours de chacune des trois dernières saisons, après chacune desquelles il a reçu des votes de MVP.

Turner a été en bonne santé cette année, mais le camarade de 30 ans de Harper ne rajeunit pas, un fait que Harper lui-même a souligné en plaisantant lors du match des Phillies contre les Padres de San Diego dimanche. Harper a frappé un doublé sur la ligne du champ droit, le type de coup sûr sur lequel Turner, l’un des joueurs les plus rapides de la Major League Baseball, marque généralement du premier.

Mais Turner a été arrêté au troisième rang et Harper n’a pas pu résister à la traîne de son vieil ami pour ne pas avoir marqué. Alors que Turner reprenait son souffle sur un genou au troisième but pendant un temps mort, Harper signalait 3-0 d’où il se tenait au deuxième but et imitait l’utilisation d’un déambulateur.

Le frappeur suivant, JT Realmuto, a tout de même doublé dans les deux coureurs et les Phillies ont remporté 7-6 en mode walk-off, offrant une fin heureuse à Harper et Turner – même s’ils ne cessent de se rappeler, comme nous tous, que ils vieillissent.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Bryce Harper Trea Turner Phillies de Philadelphie