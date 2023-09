Bryce Harper des Phillies jette son casque dans les tribunes après son expulsion contre les Pirates

Le joueur de premier but des Phillies, Bryce Harper, a été expulsé en troisième manche contre Pittsburgh jeudi soir à la suite d’une explosion de colère envers l’arbitre du troisième but, Ángel Hernández, sur un troisième but contrôlé.

Harper a apparemment tenu son élan contre le partant des Pirates Luis L. Ortiz et a commencé à enlever son équipement de protection lorsque Hernández a appelé le cogneur.

Harper a enlevé son casque de frappeur et s’est lancé sur Hernández alors qu’il descendait la ligne de fond. Harper a pointé son doigt vers le visage d’Hernández et a dû être séparé par le manager Rob Thomson. Harper a jeté son casque dans les gradins avant d’entrer dans l’abri. Un enfant a reçu un souvenir chanceux et a porté le casque lors de la manche suivante.

Reportage de l’Associated Press.

